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Askeri mahkeme Koşaner'in ses kaydını sordu

Genelkurmay Askeri Mahkemesi, Koşaner'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının mevcut olup olmadığına ilişkin olarak Genelkurmay Başkanlığına yazı yazılmasına karar verd

20 Ekim 2011 03:00

T24 - Genelkurmay Askeri Mahkemesi, Koşaner'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının mevcut olup olmadığına ilişkin olarak Genelkurmay Başkanlığı'na yazı yazılmasına karar verdi.


Hakkari'nin Çukurca ilçesinde el yapımı mayının patlaması sonucu 7 askerin şehit olmasıyla ilgili davada eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in tanık olarak dinlenilmesi istendi.


Genelkurmay Başkanlığı Askeri Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklardan Tuğgeneral Zeki Es, "ameliyat olduğu gerekçesiyle" katılmazken, Kurmay Albay Rıza Atilla Erdoğan ve Nurettin Altay ile avukatları, müdahil olarak şehit askerlerden Deniz Demirci'nin annesi Raziye Demirci, babası Halil Demirci ve avukatları katıldı.


Mahkeme Başkanı Mehmet Yüzbaşıoğlu duruşmaya "Bugün toprağa düşecek 24 şehide Allah rahmet eylesin. Türkiye'nin başı sağ olsun" diyerek başladı.


Duruşmada, bilirkişi olarak atanan heyetin raporunu 13 Ekim'de tamamlayarak mahkemeye sunduğu belirtildi. Bilirkişi raporuna ilişkin görüşleri sorulan sanık avukatları raporu incelemelerinin ardından beyanda bulunacaklarını belirterek süre talep ettiler. Duruşmaya müdahil olarak katılan şehit askerlerden Deniz Demirci'nin annesi Raziye Demirci, bilirkişi raporuna ilişkin bir diyeceğinin olup olmadığının sorulması üzerine, raporla ilgili bir diyeceğinin olmadığını belirtti. Demirci, "Ama benim gibi bağrı yanan anneler var.

'Milletimizin başı sağ olsun' bile diyemiyorum. Şehit haberlerinden dolayı yıkıldım. Televizyonlarda Işık Koşaner barım barım bağırdı, 'Mayın döşendi, askerler alnından vuruldu' diye. Onun ifadesini almanı istiyorum senden" dedi.


Demirci'nin avukatı İsmail Kılıç da eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner'in dava ile ilgili bilgisi olduğu kanaatinde olduklarını belirterek, Koşaner'in tanık olarak dinlenilmesini istedi.


Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, Koşaner'e ait olduğu iddia edilen ses kayıtlarının mevcut olup olmadığına ilişkin olarak Genelkurmay İletişim Daire Başkanlığına yazı yazılması, eğer böyle bir ses kaydı varsa yazı geldikten sonra Koşaner'in tanık olarak dinlenip dinlenilmemesine karar verilmesi yönündeki ara kararını verdi.


Taraflara bilirkişi raporunu incelemeleri için süre veren mahkeme, duruşmayı 5 Aralık 2011'e erteledi.

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