-ASKERİ LİSELER SINAVI 30 NİSAN'DA ANKARA (A.A) - 16.03.2011 - Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları adına, askeri liseler ve bando astsubay hazırlama okulunun yazılı giriş sınavı (ALS), 30 Nisan 2011 tarihinde (Cumartesi) yapılacak. Başvurular, 18 Mart'a kadar Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezlerine yapılacak. Askeri liseler ve bando astsubay hazırlama okulu seçme sınavı (ALS) başvuru formu ve kılavuzu, www.tsk.tr ve www.osym.gov.tr adreslerinde de temin edilebilecek. Başvuruda bulunacak öğrenciler formları doldurduktan sonra, www.tsk.tr ve www.osym.gov.tr adreslerinde yayınlanan başvuru merkezlerine verecekler.