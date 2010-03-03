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Yaşam

Askeri Liseler öğrenci alacak

03 Mart 2010 16:31

Askeri Liseler ve Bando Astsubay Hazırlama Okulu, sınavla öğrenci alacak.
     
Gazetelerde yer alan ilana göre Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları adına Askeri Liseler ve Bando Astsubay Hazırlama Okulunda öğrenim görmek isteyen öğrencilerin yazılı giriş sınavları, askeri lise sınavı (ALS), 2 Mayıs 2010 Pazar günü yapılacak.
     
Adaylar başvurularını, 22 Şubat ve 19 Mart 2010 tarihleri arasında, Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) başvuru merkezlerine yapacaklar. (Giriş koşulları ALS başvuru kılavuzunda yer almakta)
     
Askeri Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okulunda öğrenim görecek öğrenciler, seçme sınavı (ALS) başvuru formu ve kılavuzuna, ilköğretim okulları, askerlik daire/şubeleri, ''www.tsk.tr'' ve ''www.osym.gov.tr'' adreslerinden ulaşabilecekler.
     
Başvuruda bulunacak öğrenciler, formları doldurduktan sonra, www.tsk.tr ve www.osym.gov.tr adreslerinde yayımlanan başvuru merkezlerine teslim edecekler.

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