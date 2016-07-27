"Askeri liseler kapatılacak; TSK'nın subay ihtiyacı KPSS puanına göre karşılanacak"

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 15 Temmuz'da TSK içindeki bir grup cuntacı askerin gerçekleştirdiği darbe girişimi sebebiyle orduda düzenlemeye gidileceğini belirterek, "Bu kez ilk aşamada askeri liseler kapatılacak. Henüz ham halde olan bu çalışmaya göre harp okulları kapatılıp Türk Silahlı Kuvvetleri’nin subay ihtiyacı üniversite mezunları arasından KPSS puanına göre seçilecek" diye yazdı.

Yüksek Askeri Şura'nın yarın yapacağı toplantıda "Çok önemli bir gelişmeye tanıklık edeceğiz" diyen Selvi, "Kurmay subay olamayıp sınıf subayı olanlar en fazla tuğ ve tümgeneral olabiliyordu. Getirilecek sistemle artık sınıf subaylarından başarılı olanlar kor ve orgeneral olabilecek" iddiasında bulundu.

Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (27 Temmuz 2016) nüshasında yayımlanan 'TSK'da 'uygun görüş' dönemi' başlıklı yazı şöyle:

Türkiye 15 Temmuz'dan 16 Temmuz'a geçmeye çalışıyor.

15 Temmuz karanlığının içinden aydınlık Türkiye inşa edilmeye çalışılıyor.

Darbeye karşı demokrasinin yanında yeni bir sosyal sözleşme ortaya çıktı.

Önemli olan bu iklimi koruyabilmek.

27 Mayıs’tan bu yana en ağır travmayı yaşadık.

O nedenle darbecilerin TSK’dan tasfiyesi açısından çok kritik bir YAŞ toplantısına tanıklık edeceğiz.

Darbecilerle mücadele sadece YAŞ kapsamında kalmayacak.

Yeni bir yapılanmaya gidiliyor.

Poliste de benzer bir durum ortaya çıkmış, polis kolejleri kapatılmıştı. Ayrıca polis akademisine müdahale edilmiş, Paralelci polisler teşkilattan uzaklaştırılmıştı.

Polis darbe gecesi çok büyük yararlılıklar gösterdi. Ancak benzer bir operasyon TSK’da yapılmadığı için, FETÖ’cü darbe girişimine maruz kaldık.

Darbeciler yargılanıp cezalandırılacak, Paralel Yapı ordudan tasfiye edilecek. Ancak kaynağı kurutmak için bu işin kökenine inilmesi gerekiyor.

Hepsi 14 yaşında askeri okullara verilen çocuklar

Paralel Yapı’nın TSK’yı ele geçirdiği noktalara müdahale ediliyor.

15 Aralık darbe girişiminde bulunanların dosyaları incelendiğinde askeri okullarda devşirildiği gerçeği ortaya çıktı.

Hepsi 14 yaşında elinden tutularak askeri okullara verilen çocuklar.

Bu kez ilk aşamada askeri liseler kapatılacak.

14 yaşında bir çocuğun askeri lisede Paralel Yapı’nın eline verilip, darbeci general olarak yetişmesinin önüne geçilecek.

Askeri liselere ve harp okullarına girişte hep sınav sorularının çalınması üzerinde duruluyor. Göz ardı edilen çok kritik bir nokta var. Sağlık kurulu. Tüm sınavları kazansa da bir öğrenci sağlık kurulunu geçemezse eleniyor. Sağlık kurulunu oluşturan 6 doktorun 6’sının FETÖ’cü olduğunu dikkate alırsanız, sınavı kazanan birçok genç bu kez sağlık kurullarınca eleniyor. Hep subaylar üzerinde duruyoruz ama aynı sistem astsubayların sınavlarında da geçerli.

Harp okullarını kapatma için çalışma yürütülüyor

TSK’ya subay yetiştiren harp okulları hakkında da bir çalışma yürütülüyor. Henüz ham halde olan bu çalışmaya göre harp okulları kapatılıp Türk Silahlı Kuvvetleri’nin subay ihtiyacı üniversite mezunları arasından KPSS puanına göre seçilecek. Ama bir süre askeri eğitim verilmek suretiyle kıtaya çıkmaları sağlanacak. Mevcut harp okulu öğrencileri branşlarına göre kamu yönetimi ve mühendislik fakültelerine dağıtılacak.

TSK’ya kurmay subay yetiştiren akademilerle ilgili de bir çalışma yürütülüyor. Kurmay subaylık konusunda başta ABD olmak üzere NATO ülkelerindeki örnekler inceleniyor. Bu çalışmaya göre harp akademileri kapatılıp, kurmay subaylık sınavını kazanan subayların doktora seviyesinde bir eğitimden geçirilmesi planlanıyor.

YAŞ toplantısında çok önemli bir gelişmeye tanıklık edeceğiz. Şimdiye kadar kurmay subay olamayıp sınıf subayı olanlar en fazla tuğ ve tümgeneral olabiliyordu. Getirilecek sistemle artık sınıf subaylarından başarılı olanlar kor ve orgeneral olabilecek. Hatırlarsanız, Ramazan Bayramı’nda Giresun’da düşen helikopterde eşi ve kızını kaybeden Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Doğru da sınıf subaylığından yükselmiş bir generaldi.

YAŞ’ın iki sivil üyesinden biri Milli Savunma Bakanı diğeri Başbakan. Her ikisinin de YAŞ kararlarının altında imzası yer alıyor. Ancak YAŞ kararları çıkıyor, tayin ve atamalar Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılıyor. Milli Savunma Bakanı’nın bu atamalarda hiç etkisi yoktur. Milli Savunma Bakanı kendi bakanlığındaki bürokratların atamasını dahi yapamıyor. Çünkü Milli Savunma’da görev yapan komutanlar Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nden geliyor. Bakan sadece askeri memurların alımında yetkili. Yeni sistemde bunun önüne geçiliyor. Milli Savunma Bakanı hem kendi bakanlığında hem de Genelkurmay Başkanlığı tarafından kuvvet komutanlıklarına yapılan atamalarda yetkili konuma getiriliyor. Atamalara Milli Savunma Bakanı’nın, ‘uygun görüşü’ şartı getiriliyor. Milli Savunma Bakanı’nın, ‘uygun’ görmediği bir atama yapılamayacak.

Milli Savunma Bakanlığı’nın teşkilat yapısı da değiştiriliyor. Bakanlık sivilleştiriliyor. ‘İyi çocuklar’ dönemi sona ererken, ‘uygun görüş’ sistemine geçiliyor.