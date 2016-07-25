Askeri lise sınavında matematikten tam puan alan 1214 kişi sızmanın kanıtı mı?

Gülen cemaatinin askeri lise sınav sorularını sızdırdığı iddiası Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianemeye girdi. İddinameye göre sınav sorularının çalındığının iddia edildiği 2010 yılında matematik testinten 1214 öğrenci tam puan çıkardı. 2014 yılında kontrollerin arttığı yıl ise bu rakam 2’ye düştü.

Vatan gazetesinde yer alan haber şöyle:

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen ‘Fethullah Gülen Terör Örgütü' çatı iddianamesinde, örgütün TSK’ya nasıl sızdığı detayları ile anlatıldı. Örgütün TSK içindeki yapılanmasının ele alındığı bölümlerde son yıllarda yaşanan olaylardan yola çıkılarak detaylı örnekler verildi. Bunlardan biri de askeri lise giriş sınav sorularının çalınması iddialarıyla ilgili oldu. Bu iddia ile ilgili olarak soruşturmayı yürüten savcılık tarafından ÖSYM’den 2006-2016 yılları arasındaki askeri lise giriş sınav sonuçları istendi. Sonuçlar karşılaştırıldığında ise ortaya çarpıcı bir tablo çıktı. Yapılan karşılaştırmaya göre 2010’da yapılan sınavın matematik sorularının zorluk derecesi yüzde 41 ve toplam bin 214 öğrenci matematik sorularının tamamını cevaplandırdı. 2014-2015 ve 2016 yıllarında ise zorluk derecesi yüzde 23-25 aralığında tutuldu. 2014’te matematikten tulum çıkartanların sayısı 2’ye düşerken 2015’te hiçbir öğrenci matematikten tulum çıkartamadı. 2016 yılında ise bu başarıya sadece 4 öğrenci imza atabildi.

323’ten sıfıra düştü

Türkçe’de de benzer bir tablo ortada. 2004-2013 yılları arasında Türkçe testinde zorluk oranı yüzde 65’ti. Tulum çıkartan öğrencilerin sayısı 80 ile 323 arasında gerçekleşti. 2014-2015 ve 2016 yıllarında zorluk derecesi yüzde 50’ye indirilmesine rağmen hiçbir öğrenci Türkçeden tulum çıkartamadı. Sosyal bilimler testinde ise 2009’da zorluk derecesi yüzde 61 iken, tulum çıkartan öğrenci sayısı bin 509 oldu. Son iki yılda ise zorluk derecesi yüzde 44’e düşürülmesine rağmen tulum çıkartan öğrenci sayısı 6’da kaldı.

Kara Harp Okulu’na tırpan

İddianamede yer alan bir başka tespit ise askeri liselerde kendilerinden olmayanların atılması. Savcının tespitine göre askeri liseden öğrenci sayısının azaltılması ve sivilden harp okuluna öğrenci alımı esas hedef olarak seçiliyor.Kara Harp Okulu’na giriş rakamları savcının bu tespitini doğruluyor. 2008 yılına kadar Kara Harp Okulu’na askeri liselerden giriş yapan öğrenci sayısı sivil liselerden gelenlere göre daha fazla. Ancak bu yıl bu kural bozuluyor. İlerleyen yıllarda ise fark iyice açılıyor ve 2013 yılında Kara Harp Okulu’na askeri liselerden 223 öğrenci geçerken sivilden gelen öğrenci sayısı 550’ye ulaşıyor.

Öğrencilerin ilişiği kesiliyor

Hava Harp Okulu’nda da durum farklı değil. Askeri lise çıkışlı öğrencilerin askeriye yapıya uyum sorunları doğal olarak daha az olduğu için ayrılanların sayısının sivil liselerden gelenlere göre daha az olması gerekiyor. 2006 yılına kadar tablo böyle gerçekleşiyor. Ancak bu yıldan sonra tablo bozuluyor. Hava Harp Okulu’ndan askeri lise çıkışlı öğrencilerin 2007’de 43’ü ayrılıyor. Bu yüzde 9,6’ya denk geliyor. 2008 yılında 25, 2009’da 58, 2010’da 38, 2011’de 54 öğrencinin ilişiği kesiliyor. Bu oranlar sivil liseden gelen öğrencilerin çok üstünde.

Kurmaylıkta eş şartı

TSK’da generalliğe giden yol, kurmay sınavlarında da benzer bir yöntemin izlendiği iddianamede şöyle anlatılıyor: “Subay ve astsubay olacak kişiler seçilip özel olarak örgüt tarafından yetiştirilerek TSK içerisine sokulmuştur. TSK içinde artık albay ve alt rütbelerde bu örgütten olmayan kimse bırakılmam aya çalışılmaktadır. FETÖ, kurmay subay olacakları önceden seçip belirlemiş, örgüte itaat eden ve örgüt eğitiminden geçmiş subaylara, eşi de örgüt tarafından tespit edilerek evlendirilmişse kurmay subaylık soruları önceden verilmiştir."

Sınavlar iptal edilebilir

Darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün TSK’ya askeri okullardan sızdığının ortaya çıkması ve sınavı yapan komutanlardan bazılarının darbe girişimine katıldığının tespit edilmesinin ardından askeri lise ve astsubay meslek yüksekokullarına giriş sınavları incelemeye alındı. FETÖ’nün darbe girişiminin hemen öncesinde yapılanların da aralarında olduğu sınavların iptal edilmesi gündemde. Kara Kuvvetleri Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okulu sınavları geçen hafta, FETÖ’nün darbe girişiminden hemen önce yapılmış, sınav kazananların mülakatı ise dün gerçekleştirilmişti. Sınavı yapan komutanlardan bazılarının da darbe girişimine katıldığı tespit edildi.

Şok mangası eziyeti

Çatı iddianaye göre, harp okullarında cemaat üyesi olmayan öğrencilere baskı uygulanıyor. Bunun sonucunda da öğrenciler okullarını terk ediyorlar. Buna örnek ise İzmir Urla’daki Menteş Askeri Kampı’ndaki ve adına ‘şok mangası’ denilen baskı. Şok mangasındaki öğrencilere işkence, fiziki ve psikolojik eziyet yapıldığı iddialar arasında. Şok mangasına dahil edilen öğrenciler ağır eğitimden geçirilirken yemek verilmiyor, uyutulmuyor, foseptikte yatırılıyor, havasız mekanda tutuluyorlar. Diken üzerine yatırılarak sürünmeleri isteniyor. Bunun sonucunda sakat kalanlar dahi oluyor. 2013’te şok mangasından şikayetçi olan aieler TBMM’ye durumu iletiyor. Araştırma komisyonu kuruluyor ancak oradan da sonuç çıkmıyor.

Gülen’e en yakın ‘imam’ yakalandı

FETÖ’NÜN önde gelen isimlerinden olduğu belirtilen ve hakkında yakalama kararı bulunan iki önemli isim yakalandı. Davut Hancı, Trabzon’un Araklıİlçesi’nde yakalanarak gözaltına alınırken “Bodrum imamı” olduğu gerekçesiyle aranan “Asım” kod adlı Çağrı Acar, İzmir’in Tire ilçesinde yakalandı. Acar’ın üzerinden, FETÖ elebaşı Fethullah Gülen tarafından okunarak ABD’den gönderildiği, örgüt içindeki hiyerarşide şifre amaçlı kullanıldığı tespit edilen “F” seri numaralı bir dolarlık banknot bulundu. “F” serisi dolarların örgüt hiyerarşisinde üst düzeydeki mensuplara verildiği belirtiliyor. Konu hakkında bilgi veren Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Hancı’nın ilçede yapılan titiz bir çalışma neticesinde yakalandığını belirterek, “Halis Hancı olarak bilinen, yalnız adı Davut Hancı olan şahıs Araklı’da yakalandı. Örgütün yetiştirdiği finansal anlamda en önemli kişilerden birisi, hatta ikinci adamı olarak nitelendirilen şahıs” dedi 15 Temmuz darbe girişiminden 2 gün önce Türkiye’ye girişi yaptığı tespit edilen Hancı, Gülen’in en yakınındaki isimlerden birisi olarak biliniyor.