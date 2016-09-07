'Askeri kuvvetleri yöneten imamlar' suçlamasıyla 105 kişi hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'nün 'askeri kuvvetleri yöneten imamları' ve örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir kısım asker hakkında soruşturma başlatarak, 17 ilde 105 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca 'FETÖ'nün askeri kuvvetleri yöneten imamları" ve örgütle bağlantısı olduğu belirlenen bazı askerler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 17 ilde 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın gözaltı talimatının emniyet müdürlüklerine gönderildiği ve operasyonların devam ettiği öğrenildi.