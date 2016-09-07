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15 Temmuz Darbe Girişimi

'Askeri kuvvetleri yöneten imamlar' suçlamasıyla 105 kişi hakkında gözaltı kararı

'FETÖ' soruşturması kapsamında 17 ilde operasyon başlatıldı

07 Eylül 2016 16:27

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'FETÖ'nün 'askeri kuvvetleri yöneten imamları' ve örgütle bağlantılı olduğu ileri sürülen bir kısım asker hakkında soruşturma başlatarak, 17 ilde 105 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçları Soruşturma Bürosunca 'FETÖ'nün askeri kuvvetleri yöneten imamları" ve örgütle bağlantısı olduğu belirlenen bazı askerler hakkında soruşturma başlatıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Necip Cem İşçimen'in talimatıyla başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara merkezli 17 ilde 105 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın gözaltı talimatının emniyet müdürlüklerine gönderildiği ve operasyonların devam ettiği öğrenildi.

 

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