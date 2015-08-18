Askeri kışlaya attığı pet şişenin patlayıcı sanılması sonucu vurulan genç yaşamını yitirdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde askeri kışla yakınından sivil araçla geçerken camdan boş şişenin askerler tarafından patlayıcı sanılması sonucu açılan ateşte yaralanan 23 yaşındaki Ömer Cinkılıç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kışlaya pet şişe atıldı

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Tatvan-Ahlat kara yolunun 7'nci kilometresinde bulunan 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası önünde meydana geldi. Ahlat yönünden Tatvan'a gelen ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu sivil araçtan nöbetçi kulübelerine doğru boş şişe atıldı.

Asker patlayıcı zannedip ateş açtı

Nöbet tutan askerlerin patlayıcı atıldığı endişesiyle ateş açtığı sivil araçta bulunan 23 yaşındaki Ömer Cinkılıç başına isabet eden kurşunla ağır yaralandı. Yanındaki arkadaşı tarafından Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Cinkılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ömer Cinkılıç'ın cenazesi yapılan otopisinin ardından Tatvan ilçesine bağlı Küçüksu köyünde toprağa verilecek.