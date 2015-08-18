Askeri kışlaya pet şişe atan kişi terörist zannedilerek vuruldu

Bitlis’in Tatvan ilçesinde askeri kışla yakınından geçen sivil araçtan boş şişe atan bir kişi, nöbetçi askerler tarafından terörist sanılarak vuruldu.

DHA'da yer alan habere göre, olay, saat 23.00 sıralarında Tatvan Ahlat Karayolu’nun 7’nci kilometresinde bulunan 10. Komando Tugay Komutanlığı Sorgun Kışlası önünde meydana geldi. Ahlat yönünden Tatvan istikametine giden ve içerisinde iki kişinin bulunduğu sivil araçtan nöbetçi kulübelerine doğru boş şişe atıldı.

Nöbet tutan askerlerin patlayıcı atıldığı endişesiyle ateş açtığı sivil araçta bulunan 23 yaşındaki Ö.C., başına isabet eden kurşunlu ağır yaralandı.

Yanında bulunan yakını tarafından Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ö.C. tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.