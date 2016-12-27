Askeri kaynaklar: IŞİD, El Bab'ı bomba tuzaklarıyla doldurdu

Suriye’nin kuzeyinde IŞİD'in elindeki El Bab kentine yönelik TSK ve desteklediği ÖSO operasyonları sürüyor. Askeri kaynakların gönderdiği raporlarda her yerin uzaktan kumandayla patlatılacak şekilde bombayla tuzaklandığına dikkat çekilerek "El Bab değil, sanki El Bomba" değerlendirmesi yapıldı.

Erdoğan El Bab hakkında ne demişti?

Hürriyet'ten Uğur Ergan'ın haberine göre, terör örgütü IŞİD, Türkiye sınırına 30 km uzaklıktaki Suriye’nin El Bab kentinde evlerin duvarlarında delikler açarak silah mevzisi haline getirdiği bildirildi. IŞİD ayrıca düzenli orduların sahip olduğu ‘RDX’ patlayıcıları evlerin kapı önleri ve yollara yerleştirerek tuzaklamaya başladı. Bölgedeki askeri kaynakların Ankara’ya geçtiği raporlarda her yerin uzaktan kumandayla patlatılacak şekilde bombayla tuzaklandığına dikkat çekildi.

Demir bilyeler

Askeri kaynaklar, keşif ve gözetleme vasıtaları, yerel kaynaklar ve telsiz konuşmaları üzerinden elde edilen istihbaratlara dayanarak yaptıkları değerlendirmede, IŞİD'in ev duvarlarına delikler açarak hem Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin ilerleyişini, hem de sivil halkın kentten ayrılmasını önlemeyi hedeflediği görüşünde. IŞİD'in her birinde 400-500 demir bilye kullanarak etkisini artırdığı RDX patlayıcılarını da Suriye Ordusu’ndan ele geçirmiş olabileceği belirtildi.

Taşlı tuzaklar

Patlayıcıların evlerin önlerine ana yol ve sokaklara tuzaklayan, yollarda barikat ve engeller kurarak sivillerin çıkışını engelleyen IŞİD'in ayrıca mayın ve el yapımı patlayıcılarla harekete duyarlı sensörlerle çok sayıda tuzak hazırladığı tespit edildi. Özellikle çimentoyla kaplanan büyük taşların “Türk askeri bu taşları siper olarak kullanır” diye tuzaklandığı düşünülüyor. Yetkililer bir el yapımı patlayıcının etkisiz hale getirilmesinin 3-4 saati bulduğunu, bazı özel el yapımı patlayıcıların etkisizleştirilmesinde uzmanların 8-12 saat harcadığına dikkat çekerek, çalışmaların bu nedenle büyük zaman kaybına neden olduğu ve uzmanları açık hedef haline getirdiği belirtildi.

Kayseri'den 500 komando daha

-TSK’dan 24 Ağustos’ta başlayan Fırat Kalkanı harekâtının 125’inci gününe ilişkin yapılan bilgilendirmeye göre El Bab’dan kaçmaya çalışan en az 30 sivil, önceki gün IŞİD terör örgütünün mayın ve el yapımı patlayıcılarla düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti, çok sayıda sivil de yaralandı.

- Fırtına obüsleri ve çok namlulu roket atarlarla 113 IŞİD hedefi vuruldu. İmha edilen hedefler arasında IŞİD'e ait bir uçaksavar mevzi ile komuta kontrol merkezi de bulunuyor.

- TSK’nın kuşatması altında olan El Bab için Kayseri 1’inci Komando Tugayı’ndan 500 komando daha sevk edildi. Kuzey ve batı yönünde kente sıfır noktaları ele geçiren ve şehrin dış mahallelerine giren birlikler, teröristlerin canlı bomba eylemlerine karşı da her an teyakkuz halinde.

- El Bab bölgesinde 16 askerin şehit olduğu çatışmalar sırasında bombalı aracın patlaması sonucu yaralanan Kırıkkaleli Uzman Onbaşı Niyazi Pekdoğan, “Tanklar, obüsler ve uçaklar sürekli bombaladığı için teröristler kafalarını bile kaldıramıyor. En fazla yapabildikleri, bombalı araç yolluyorlar. Onu da bir şekilde durdurarak imha ediyoruz” dedi.