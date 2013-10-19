Askeri intihara götüren şiddetin cezası 25 gün hapis, o da ertelemeli

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı’nda askerlik görevini yapan Nihat Bakır’ın terhisine 25 gün kala intihar etmesine ilişkin soruşturma sonunda, ailesine dahi haber verilmeden dava açıldığı ve ‘kötü muamele’ yapan uzman çavuşa 25 gün hapis cezası verildiği, bunun da ertelendiği ortaya çıktı. Üstelik Bakır ailesi bu kararı, yaptıkları bir başvurunun reddedilmesine ilişkin bir evrakta ve aylar sonra öğrendi.

Bakır, 25 Temmuz 2012’de kafasına ateş ederek yaşamına son verdi. Ancak, ölümünden sonra Bakır’ın intihara sürüklendiği ortaya çıktı.

İddiaya göre, er Bakır, 22 Temmuz’da, kendisine küfrettiği iddiasıyla Uzman Çavuş Ozan Yongacı tarafından tokatlandı.

İntiharından bir gün önce de, nöbet yerinde bir arkadaşını bıraktığı için Üsteğmen Salim Altıntepe tarafından bölük önüne çıkarılarak, küfür ve hakarete maruz kaldı.

Bakır bu gelişmelerin ardından 25 Temmuz’da kullanılmayan bir nöbet kulübesine giderek intihar etti.

Onbaşılar anlattı

İsmail Saymaz’ın Radikal’deki haberine göre, Bakır’ın ölümünden sonra askeri savcılıkça ifadesi alınan erler iki uzman çavuşun, arkadaşlarını intihara sürüklediğini savundu.

Onbaşı Fatih Güneş, “Ozan uzman, askerlerin en ufak hatasında cezaya göndermek tehdidiyle askerler üzerinde baskı kuruyordu. Birçok asker Ozan uzmandan şikâyetçiydi” derken; Onbaşı Umut Demirbaş da “Üç gün arka arkaya Nihat’ı ifadeye çağıran Ozan uzman olay günü koğuşta Nihat’ı tekme tokat dövdü” diye ifade verdi. Onbaşı Ali Temel ise “Nihat, mahkemeye vereceği korkusuyla kimseye bir şey anlatmadı, içine attı. Nihat’ın üzerine çok gidiyordu. ‘Askerliğin bitmeyecek, ceza alacaksın’ diyordu” şeklinde ifade verdi. Onbaşı Erdi Kolakoğlu’nun ifadesi de benzer yöndeydi: “Salim Üsteğmen bölük önünde Nihat’a hakaretler etti.”

Suçlanan Uzman Çavuş Yongacı ise Bakır’ı dövmediğini, ‘kalk diye botuyla ayağını dürttüğünü, işlediği suçun cezasını çekeceğini söylediğini’ kaydetti. Üsteğmen Altıntepe de Bakır’ı bölük önünde ikaz ettiğini söyledi.

25 günlük ceza da ertelenmiş

Kara Kuvvetleri 5. Kolordu Komutanlığı Askeri Savcılığı, soruşturmasını 18 Ekim 2012’de bitirdi. “Bakır’ın ölüm olayında bir dış etkinin olmadığı, ruh halinin etkisiyle yaşamına son verdiği” sonucuna varan savcılık, dosyayı kapattı. 3. Kolordu Komutanlığı Askeri Mahkemesi de Bakır ailesi tarafından yapılan itirazı 6 Aralık 2012’de reddetti. Bu arada avukat Nezahat Paşa Bayraktar, ikinci kez suç duyurusunda bulundu. Çorlu Askeri Savcılığı da “Bakır’ın ölümüyle ilgili daha önce kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiği”ni gerekçe göstererek, 6 Haziran 2013’te başvuruyu reddetti. Bu kararın tebliğ edilmesiyle, Uzman Çavuş Ozan Yongacı hakkında, er Bakır’ın ölümünden bir ay sonra, ‘asta müessir fiil’ suçundan Çorlu Askeri Mahkemesi’nde dava açıldığı ortaya çıktı.