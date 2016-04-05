Askeri harcamalar yükselişte



Dünya çapında askeri harcamalar dört yıllık gerileme sürecinin ardından yeniden yükselişte. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü SIPRI'nin açıkladığı rapora göre 2015 yılında dünyada askeri amaçlı 1 trilyon 471 milyar euroluk harcama yapıldı. Bu, bir önceki yıla göre yüzde 1'lik artış anlamına geliyor.

SIPRI‘nin raporunda büyük bölgesel farklılıklara dikkat çekilerek, askeri harcamalarda en fazla artışın Doğu Avrupa ve Ortadoğu'da kaydedildiği belirtildi. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da ise askeri harcamalar hafif gerileme eğilimini 2015 yılında da sürdürdü. Ancak raporda Batılı ülkelerin Rusya ile yaşadığı gerilim ve terör tehdidi nedeniyle askeri yatırımları artıracağı beklentisi de yer aldı.

ABD birinciliğini korudu

Harcamalardaki gerilemeye rağmen ABD dünyanın en büyük askeri bütçesine sahip ülkesi konumunu koruyor. ABD'nin askeri harcamaları 2015 yılında 595 milyar doları bulurken Çin'in harcamaları yüzde 7.4'lük artışla 215 milyar dolara yükseldi. Çin'i yüzde 5.7'lik artış ve 87 milyar dolarla Suudi Arabistan, yüzde 7.5'lik artış ve 66 milyar dolarla Rusya izledi.

Özellikle Rusya ve Çin'in askeri harcamalarındaki artışa dikkat çekilen raporda, Avrupa'da da Rusya'ya komşu ülkeler ve Ukrayna'nın askeri harcamaları artırdığı kaydedildi.

Rapora göre dünyanın en büyük silah ihracatçıları ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Almanya; dünyanın en büyük silah müşterileri ise Hindistan, Suudi Arabistan, Çin, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avustralya.

SIPRI raporunda silah satışlarının 2011-2015 döneminde, 2006-2010 dönemine göre yüzde 14'lük artış gösterdiğine dikkat çekiliyor. Dünya çapında askeri harcamalar 1998-2011 yılları arasında 13 yıl boyunca artmış, 2011-2014 arasında hafif gerileme göstermişti.