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Yaşam

Askeri eskort kaza yaptı: 1 astsubay şehit

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek’in eskortluğunu yapan jandarma aracı bir otomobile çarptı. Kazada 1 astsubay şehit oldu.

18 Ekim 2008 03:00

Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in eskortluğunu yapan jandarma aracı, bir otomobile çarptı. Kazada 1 astsubay şehit oldu, 1'i asker 2 kişi de yaralandı.

Partisinin Şanlıurfa'nın Suruç İlçesi'ndeki kongresine katılan Bakan Mehmet Şimşek, Gaziantep'in Nizip İlçesi'ndeki kongreye katılmak üzere yola çıktı. Bakan Şimşek'in konvoyun önünde bulunan Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı'na ait eskort aracı Gaziantep-Şanlıurfa karayolunun 50'nci kilometresinde Pınarbaşı Tesisleri'ne girmek isteyen bir otomobile çarptı. Kazada eskort aracında bulunan astsubay başçavuş 35 yaşındaki Ercan Şensoy olay yerinde şehit oldu. 1'i asker 2 kişi ise yaralandı.

Gaziantep Valisi Süleyman Kamçı olay yerine giderken, araçta sıkışan astsubayın cesedinin çıkarılması çalışması sürüyor.

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