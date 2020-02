Askeri darbeyle köylerinden ayrılanlar, 38 yıl sonra Pülümür'de yeni yerleşim kuracak

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) - TUNCELİ\'nin Pülümür ilçesinde, 12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından köyleri boşaltıldığı için yurt dışına göç eden Kayırlarlılar ve Sarıbudaklılar, tam 38 yıl sonra memleketlerine döndü. Köy tüzel kişiliğinin kaldırılması ve yeni yerleşime müsait olmaması nedeniyle bölgede yeni köy kurulması kararı alınarak, çalışmalara başlandı.

Pülümür\'de, 12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra köyleri boşaltılan Kayırlarlılar ve Sarıbudaklılar; Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya ve ABD\'ye göç etmek zorunda kaldı. Darbenin yıl dönümünde memleketlerine gelen Pülümürlüler, köylerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığını ve yeni yerleşime müsait olmadığını öğrendi. Bunun üzerine Pülümür Kayırlar ve Sarıbudak Köyü Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Kültür ve Kalkındırma Derneği\'ni kuran gurbetçiler, yeni köy inşa etmek için ilk adımı attı. Pülümürlüler, yeni köy kurma çalışmaları kapsamında, dernek aracılığıyla eskiden Kayırlar ve Sarıbudak köylerinin olduğu bölgede keşif yaptı. Arazinin dağlık olması nedeniyle ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki 60 dönümlük arazi satın alınarak, yeni köyün kurulmasına yönelik çalışma başlatıldı. 60 aile, araziye ev yapma kararı alırken, arazilerin tapuları da dernek yetkililerince aile fertlerine dağıtıldı. Gurbetçiler, ev yapacaklarını ve burada yaşama kararı aldıklarını söyledi.

BELEDİYE BAŞKANI: NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ

Pülümür\'de düzenlenen tapu dağıtım törenine; Kaymakam Ömer Faruk Fiden, Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Kayırlar ve Sarıbudak Köy Derneği Başkanı Ali Rıza Belek ile bölgeden 38 yıl önce yurt dışına göç eden gurbetçiler katıldı.

Törende konuşan Başkan Tosun, köylülerin çabasının çok değerli olduğunu belirterek, \"Köylülerimizin, yaklaşık 40 yıl sonra, köylerine dönmek için böyle çaba göstermesi bizleri çok mutlu etti. Yeniden köy kurma kararı aldılar. Biz belediye olarak bütün yardım ve imkanları kendilerine sağlayacağız, ne gerekiyorsa yapacağız. Pülümür ilçemizin yeniden canlanması ve insanların memleketlerine dönme istekleri bizleri mutlu etmiştir. 1980\'li yıllarda Pülümür ilçesinin köyler ile birlikte 28 bin civarında nüfusu vardı. Zaman ilerledikçe bu nüfus çok azaldı. 2017 yılı nüfus sayımında ilçemizin köylerle beraber nüfusu 3 bin 65. Bu proje bizi umutlandırdı. Umut ediyorum ki bundan sonra tersine evrilen bir nüfusla karşılaşacağız, artan nüfusu konuşuyor olacağız. Bu proje diğer derneklerimize, köylerimize örnek olur; diye umuyorum\" dedi.

KAYMAKAM: HER TÜRLÜ YARDIMI VERECEĞİZ

Pülümür Kaymakamı Fidan ise yeni köy kurulması için hızla harekete geçildiğini ve sonuç alındığını dile getirerek, \"Ben bu kadar kısa sürede sonuç alınacağını tahmin etmiyordum. Bu yıl başka köylüler de köylerine dönmek için bizlere başvurdular. Kaymakamlık olarak köylerine geri dönmek isteyen bütün vatandaşlarımıza elimizden gelen bütün yardımları yapıyoruz. İnsanların tekrar köylerine dönme isteği bizleri son derece mutlu ediyor. Köylülerimize yardım etmek, onların altyapı, yol gibi hizmetlerini yerine getirmek için elimizden gelen her türlü yardımı vereceğiz\" diye konuştu.

DERNEK BAŞKANI: TOPRAKLARIMIZA YERLEŞMEK İSTİYORUZ

Pülümür\'e dönen gurbetçiler, 60 dönüm üzerinde kurulacak yeni köylerine, yine Sarıbudak ve Kayırlar isimlerini verileceklerini söyledi. Dernek Başkanı Belek, yaklaşık 40 yıl sonra topraklarına dönmenin sevincini yaşadıklarını belirterek, şunları kaydetti:

\"Doğduğumuz topraklardan çeşitli nedenlerle göç etmek zorunda kaldık; ama gönlümüz hep doğduğumuz yerlerdeydi. Hep buranın özlemini çekiyorduk. Köylülerimizle bir araya geldik. Madem ki eski köylerimizde ev kurma, tekrar eski haline getirme olanağımız yok; o halde köyümüze en yakın yerde, Pülümür ilçemizin yakınında köy kuralım, dedik. Burada 60 dönümlük arazi aldık. Toplamda 61 adet 600 metrekare civarında parselasyon çalışması yaptık. 57 köylümüze tapularını gururla neşeyle dağıttık. Biz artık buraya yerleşmek istiyoruz. Bu topraklarda yaşamak istiyoruz. En geç 1- 1,5 yıl içinde aldığımız arsalarda inşaat yaparak modern köy kurmak istiyoruz.\"

\'BODRUM\'A, FETHİYE\'YE DEĞİL MEMLEKETİMİZE GELMEK İSTİYORUZ\'

Askeri darbe döneminde Kayırlar köyünde yaşarken, ailesiyle birlikte zorunlu olarak evini terk ettiğini anlatan Selvi Akdeniz, şu an İstanbul Nişantaşı\'da modaevi sahibi olduğunu söyledi. Akdeniz, \"Doğduğumuz topraklara geri dönüyoruz. Yıllardır Ege sahillerinde tatil yapıyoruz. Şimdi köyümüze gelmenin vakti. Burada arsa satın aldık ve çok mutluyuz. Bundan sonra Bodrum, Fethiye, Akeniz\'e değil; memleketimize gelmek istiyoruz. Doğduğumuz topraklara 40 yıl sonra geri dönmenin mutluluğu var\" dedi.

ABD\'nin New York kentinde yaşayan Doğuş Şahin ise evlerini kısa sürede yapacaklarını belirterek, \"Geçmişimiz bizim için çok önemli. Buraya gelmeden önce köklerim yok gibiydi; ancak şimdi çok mutluyum. Atalarımın doğup, büyüdüğü topraklara geri dönmenin mutluluğunu yaşıyorum\" diye konuştu.



