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Kültür-Sanat

Askeri cuntanın yasakladığı şarkıcı Sosa öldü

Askeri cunta döneminde yasaklanan Latin Amerika'nın en ünlü şarkıcılarından Mercedes Sosa öldü.

04 Ekim 2009 03:00

Askeri cunta döneminde yasaklanan Latin Amerika'nın en ünlü şarkıcılarından Mercedes Sosa öldü.

Latin Amerika’nın popüler şarkıcısı Arjantinli Mercedes Sosa, hayata gözlerini yumdu.
Güçlü pes sesiyle kitlelerin kalbini fetheden 74 yaşındaki sanatçı, 18 Eylülde Buenos Aires’te kaldırıldığı hastanede bu sabah öldü.

Hayatında 40’dan fazla albüm çıkaran "La Negra" Sosa, 60’lı yıllarda sanat hayatına atıldı ve 70’lerde bazı filmlerde oynadı.

Askeri cunta döneminde 1979’da La Plata’da verdiği konser sırasında gözaltına alınan ve şarkı söylemesi yasaklanan komünist sanatçı, Avrupa’ya giderek önce Paris’e, sonra Madrid’e yerleşti. Sanatçı, ancak 1982 yılının Ocak ayında konser vermek için ülkesine dönebildi.

Dünyaca ünlü sahnelerde şarkı söyleyen Sosa, müziğinde folkloru rock ile harmanladı, opera şarkıcılarıyla albümler hazırladı.

Meslek hayatında birçok ödül kazanan Sosa, ölmeden önce yaptığı bir söyleşide şunları söylemişti:

"Bu ödüller sırf şarkı söylediğim için verilmedi, düşündüğüm için de verildi. İnsanları ve adaletsizlikleri düşünüyorum. Düşünüyorum da, düşünmeseydim kaderim böyle olmazdı.

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