Askeri cezaevinde isyan

Ergenekon örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında tutuklanan 3 teğmenin de kaldığı İstanbul Hasdal Askeri Cezaevi arife gecesi çıkan isyanla sarsıldı. Geçtiğimiz pazartesi gecesi müebbet hapise çarptırılan tutuklu bir erin çıkardığı isyanda iki tutuklu asker öldü.



Tutuklu askerlerin bulunduğu 6 kişilik bir koğuşta çıkan isyanda, tutuklular yatakları tutuşturdu. Kısa zamanda büyüyen yangına askerler müdahale etti. Ancak tamamı yanan koğuşta, 2 asker dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı. İsyanda ölen Murat Çömez’in avukatı müvekkilinin vücudunda darp izleri olduğunu söyledi.



İsyanın, müebbet hapis cezasına çarptırılan ve bu durumu kabul edemeyen bir askerin çıkardığı kavga sonrası başladığı belirtildi. İsyanda hayatını kaybeden tutuklu askerlerden Murat Çömez'in İstanbul Esenler Havaalanı Mahallesi Uludağ Caddesi'ndeki evinde yas var. Çömez'in cenazesi önceki gün Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Habipler'deki Yayla Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Dumandan zehirlendi



Çömez'in eniştesi olaya ilişkin soruları yanıtlarken "Murat Diyarbakır'da askerlik yapıyordu. 16 ay önce hava değişimine geldiğinde İstanbul'da bir gasp olayına karıştığı belirtildi. 16 aydır Hasdal'daki askeri cezaevinde tutukluydu. Bayram namazından sonra askerler haber verdiler. Koğuşta yataklar yakılmış. İsyanın neden çıktığına ilişkin bir bilgi verilmedi. Biz Murat'ı gördük, dumandan zehirlendiği belliydi" diye konuştu.



“Müvekkilimin vücudunda darp izleri var”



Anne Meliha Çömez ile baba Rıza Çömez ise çocuklarını en son geçtiğimiz hafta çarşamba günü gördüklerini belirtti. Anne Çömez, "Bana koğuşunda kalan bir tutuklu askerin müebbet hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. 'Anne o arkadaşımız hiç rahat durmuyor, her tarafa saldırıyor, ne yapacağımızı bilmiyoruz' dedi" diye konuştu. Çömez'in avukatı ise, müvekkilinin vücudunda darp izleri olduğunu söyledi. İsyanda ölen diğer asker Mecit Akkaya ise memleketi olan Edirne'ye gönderildi

