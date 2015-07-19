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Askeri cezaevinde işkence davasında karar açıklandı

Cezaevinde görevli olan 4 er, 'işkence' ve 'cinsel saldırı' suçlarından 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı

19 Temmuz 2015 22:26

Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Ceza ve Tutukevi’nde bulunan G. Ü.’ye işkence ettikleri ve ölümle tehdit ettikleri iddiasıyla yargılanan dört er, "işkence ve cinsel saldırı" suçu işledikleri gerekçesiyle 8’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Haklarında “hakaret, tehdit ve kasten adam yaralama” suçlarından dava açılan 6 sanık ise davanın zamanaşımına uğraması sebebiyle hiçbir ceza almadı.

Habertürk’ten Elif Buse Karğın’ın haberine göre, 2005 yılında asker olan ve işlediği bir suçtan dolayı tutuklanarak Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Askeri Ceza ve Tutukevi er koğuşuna konulan G.Ü., aynı koğuşta kalan M.D., E.K., M.B., İ.Y., E.Ö. ve K.Ş. adlı tutuklular tarafından dövüldüğünü, vücudunda sigara söndürüldüğünü, ranzaya bağlanıp köpek gibi havlaması istendiğini, ölümle tehdit edildiğini öne sürdü.

Bu yöndeki şikâyetini cezaevi yönetimine bildiren G.Ü., iddiaya göre daha sonra Ç.K., G.Ö., A.Y., ve K.P. adlı sanıklar tarafından ranzaya bağlanıp tecavüze uğradı. G.Ü.’nün şikâyetinden 3 yıl sonra 10 er hakkında, nitelikli cinsel saldırı ve işkence suçlarından dava açıldı. Sanıklar duruşmalarda “Dövdük ama tecavüz etmedik. G.Ü.’nün psikolojik sorunları var” dedi. 4 er, işkence ve cinsel saldırı suçu işledikleri gerekçesiyle 8’er yıl 4’er ay hapis cezasına çarptırıldı. Davanın diğer 6 sanığı için hakaret, tehdit ve kasten yaralama suçundan açılan dava ise zamanaşımı nedeniyle düştü. 

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