Askeri casusluk kumpas' davasının duruşmasına devam edildi (2)

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İzmir’de, \'askeri casusluk soruşturması’ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY’nin TSK içerisindeki yapılanmasına ilişkin 48\'i tutuklu, 23\'ü firari toplam 102 sanığın yargılandığı davanın duruşmasına öğleden sonra da devam edildi.

Davanın öğleden sonraki duruşmasında tutuklu sanık Nurettin Yıldız, hiç tanımadığı bir sanığın ifadesi yüzünden yargılandığını söyledi. Görevinden ihraç edilmesinden sonra Milli Eğitim Bakanlığı\'nın açtığı idari soruşturmanın ardından FETÖ ile bağlantısına ilişkin bir delil bulunmadığından göreve iade edildiğini belirten Yıldız, fakat tutuklu olduğu için açığa alındığını öne sürdü. Aynı davada tutuksuz yargılanan eski binbaşı Bülent Sevindik\'in söylediği \"Merzifon\'daki görevim sırasında benimle ilgilenen Nurettin Yıldız\'dı\" sözleriyle ilgili de Yıldız, Sevindik\'in kendini kurtarmak için böyle bir ifade verdiğini ve bu yalan sözler nedeniyle 17 aydır tutuklu olduğunu söyledi.

Bank Asya’daki hesapları sorulan Yıldız, bu bankayı faizsiz bankacılık hizmeti verdiği için kullandığını belirtti. Yıldız, 2014 yılında ev alacağı parayı bu bankaya yatırdığını ve ev alırken de parayı bankadan çektiğini söyleyerek, “Kimseden talimat almadan Bank Asya\'da hesap açtım ve buraya para yatırdım. FETÖ ya da Bank Asya\'yla gönül bağım olsaydı, bu parayı çekmezdim. Basından öğrendiğim kadarıyla, FETÖ\'cüler ev ve arabalarını satarak bu bankaya para yatırmıştır. Ben de bunların aksine ev almak için bankadan paramı çektim\" şeklinde konuştu.

‘Silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçlamasını kabul etmeyen Yıldız, tutuksuz yargılanma istedi. Savunmalar sonrası tutukluluk incelemesine geçilmesinin ardından söz alan tutuklu sanıklar, tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Nafiz Koçak, Mehmet Hakan Tırhış, Güngör Özer, Erdoğan Ülke ve Cüneyt Öz\'ün tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.