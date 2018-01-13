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Askeri Casusluk Kumpas' davasında sanıklar savunma yapmayı sürdürdü (2)

ASKERİ CASUSLUK DAVASINDA 8 TAHLİYE İzmir'de, 'askeri casusluk' adıyla bilinen soruşturmadaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik açılan davanın bugünkü duruşmasının ögleden sonraki bölümünde sav

13 Ocak 2018 00:27

ASKERİ CASUSLUK DAVASINDA 8 TAHLİYE
İzmir\'de, \'askeri casusluk\' adıyla bilinen soruşturmadaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ/PDY\'nin TSK yapılanmasına yönelik açılan davanın bugünkü duruşmasının ögleden sonraki bölümünde savcı, sanıklardan Tevrat Güngör, Özlem Gün Eryılmaz, eski binbaşı Habil Özcan, Seyfettin Çakır ve Süleyman Kaynar\'ın tahliye edilmesine, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütaalasını verdi. Ardından sanık avukatları söz alarak müvekkillerinin beraatını talep etti. Mahkeme heyeti, aranın ardından ara kararını açıkladı.
Kararda, Tevrat Güngör, Özlem Gün Eryılmaz, Habil Özcan, Seyfettin Çakır, eski kurmay albay Özkan Çağlayan, eski astsubay Erdal Kaya, Fatih Dikbaş ve Hüseyin Çelikbaş tahliye edilirken, diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verilerek duruşma ertelendi.

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