Askeri casusluk davası mağduru astsubay yemek kuryeliği yapıyor

İzmir’de “askeri casusluk” adıyla bilinen, 49’u muvazzaf asker toplam 357 sanığın yargılandığı ve beraatle sonuçlanan dava sebebiyle görevinden atıldıktan sonra geri dönemeyen Hava Astsubay Engin Aşlakçı'nın geçimini sağlamak için yemek kuryeliği yaptığı ortaya çıktı. Aşlakçı, "Evliyim iki tane çocuğum var evim kira eşim çalışmıyor, hayatımı idame ettirmek zorundayım. Sağ olsun annem destek oldu. Son iki üç aydır da aile dostumuzun yemek firmasında şoförlük yaparak yemek dağıtıyorum...” dedi.

Tunca Bengin'in Milliyet gazetesinin bugünkü (20 Şubat 2017) nüshasında yayımlanan 'FETÖ mağduru astsubay yemek kuryeliği yapıyor' başlıklı yazısı şöyle:

İzmir’de “askeri casusluk” adıyla bilinen, 49’u muvazzaf asker toplam 357 sanığın yargılandığı ve beraatle sonuçlanan gizli bilgi ve belge bulundurma davasının FETÖ/PYD yapılanmasının bir kumpası olduğu ortaya çıktı. Şimdi aralarında hakim, savcı ve polislerin de olduğu bu kumpası tezgahlayanlar yargılanıyor. Ancak böyle kirli bir tezgahla suçlanarak ordudan atılanların mağduriyetleri ise devam ediyor. Aralarında görevlerine iade edilenler oldu ama hala bu mücadeleyi sürdürenler var. Hem de ne şartlarda... Bunlardan birisi de Hava Astsubay Engin Aşlakçı ve hikayesi de son derece ilginç. Şöyle ki;

Kumpas kapsamında “Askeri yasak bilgileri temin etmek ve fuhuşla” suçlanan Astsubay Aşlakçı yargılaması devam ederken Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı’nca sorgulandı. Ve bu sorguda ona da intihar eden Üsteğmen Nazlıgül Daştanoğlu’na olduğu gibi özel yaşama dönük (evlilik öncesi ilişkileri Facebook’taki fotoğrafları, paylaşımları vb) sorular yöneltildi. Sonrasında da devam etmekte olan yargılama sebep gösterilerek Silahlı Kuvvetler’den ilişiği (Şubat 2014) kesildi. Avukatı Mehmet Erkan Akkuş aracılığıyla işlemin iptali için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne (AYİM) başvuran Aşlakçı haklı bulundu (Ocak 2015) ve görevine geri dönerek Diyarbakır’daki birliğine katıldı. Ama bu da uzun sürmedi ve Milli Savunma Bakanlığı’nın karar düzeltme itirazı üzerine aynı mahkeme (AYİM 1. Daire) yine üçte iki oy çokluğuyla bu kararından (Temmuz 2015) döndü. Ve Astsubay Engin Aşlıkçı tekrar üniformasını çıkarmak zorunda kaldı. Bu karardan 6-7 ay sonra da (Şubat 2016) Aşlakçı’nın da aralarında bulunduğu “Askeri Casusluk Davası”nın tüm sanıkları beraat etti...

O günden sonraki gelişmeler ise daha da ilginç. Askerlere casusluk ve fuhuş kumpasını kuranlar gibi Astsubay Aşlakçı’yı hukuka aykırı olarak sorgulayan Hava Kuvvetleri İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki bir çok hakim, asker FETÖ/PYD soruşturması kapsamında tutuklandı ve bugün mahkeme önünde hesap veriyorlar. Tabii yurt dışında firarda olanlar da var. Bu arada da referandum sonucuna bağlı olarak AYİM’in hepten kapatılması gündemde...

Üniforma hayali

Yeni deliller üzerine “yeniden yargılama” talebiyle bir kez daha AYM’e, “adil yargılanma hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle de Anayasa Mahkemesi’ne başvuran Astsubay Aşlakçı şimdi yeniden üniformasına kavuşmak umudunu taşıyor... Bu gelişmeler nedeniyle dün astsubay Aşlakçı ile konuştum. Neler yaşadıklarını şöyle anlattı:

“FETÖ’cüler kendi adamlarını yerleştirmek için bizim gibi insanları harcadılar. Şu an ne olacağım belirsiz. Anayasa Mahkemesi süreci ve AYİM’de yeniden yargılanma talebim devam ediyor. Aralık 2015’den 2016 Kasım ayına kadar işsizdim. Nereye başvurduysam kendi mesleğim ‘uçak bakımı’ üzerine hiçbir geri dönüş alamadım. Farklı sektörlere de başvurdum. Ama ya askeriyede aldığınız maaş kadar veremeyiz ya da haksız yere yargılandığım casusluk davası bahane edilerek iş verilmedi. Şimdi de FETÖ’den mi atıldın diye soruyorlar. Evliyim iki tane çocuğum var evim kira eşim çalışmıyor, hayatımı idame ettirmek zorundayım. Sağ olsun annem destek oldu. Son iki üç aydır da aile dostumuzun yemek firmasında şoförlük yaparak yemek dağıtıyorum...”

Kendisi gibi haksız yere suçlanan askerlerden orduya geri dönenler olduğunu anlatan Aşlakçı’nın devamında söyledikleri de şunlardı:

“Hapis yatıp geri dönenler de oldu ama benim gibi mağdur olan çok sayıda silah arkadaşım var. Aramızdaki WhatsApp grubuyla sürekli haberleşiyor, birbirimize destek veriyoruz. İşin en acı tarafı da elinizde uçak bakımı gibi mesleğiniz olmasına rağmen onu icra edememek. Pilotlara KHK ile geri dönüş yolu açıldı keşke bizler için de böyle bir fırsat yaratılsa.”

Engin Aşlakcı’nın avukatı Mehmet Erkan Akkuş’un devam eden hukuki süreçle ilgili yorumu da şöyleydi:

“Anayasa Mahkemesi’ne adil yargılanma hakkı ihlal edildiği için bireysel başvuru yapmıştık. Bunun yanında askeri casusluk davasından beraat kararı verildikten sonra, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ne tekrar yargılamanın yenilenmesini istedik. Şu an askeri yargının kapatılmasını içeren Anayasa değişikliği gündemde. Referandumda kabul edilirse dünyada eşi benzeri olmayan AYİM kapatılıp, idari yargı birliği sağlanacaktır. Danıştay’ın daha adil bir yargılama ile müvekkilimizin mağduriyetini gidereceği kanaatindeyiz.”