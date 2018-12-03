'Askeri casusluk davası' hakimine 9 yıl 9 ay hapis cezası

İzmir'de 'FETÖ/PDY' soruşturması kapsamında hakkında dava açılan 'Askeri casusluk davası'na bakan eski İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman'a 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 9 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve 'Askeri casusluk davası'na bakan eski İzmir 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Atilla Rahman, o dönemde polis tarafından gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rahman önce tutuklandı, daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Rahman hakkında, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçlamasıyla dava açıldı.

İzmir 15'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına Atilla Rahman sağlık sorunları nedeniyle katılmadı. Duruşmaya katılan Rahman'ın avukatı Uğur Karadağ, 'mahkeme heyetininin reddi' talebinde bulundu. Duruşma savcısı ise bu istemin yargılamayı uzatma amacı taşıdığını belirterek, talebin reddedilmesi yönünde görüş belirtti. Mahkeme heyeti de savcının talebini kabul ederek bu isteği reddetti.

Duruşma savcısı ayrıca daha önce verdiği mütalaaya ek olarak sanığın son iki duruşmaya gelmeyip, yargılamadan kaçtığını, bu durumun, sanık hakkında mahkumiyet kararı verildiğinde kaçacağına dair kuvvetli şüphe uyandırdığını belirterek, tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin kaçma şüphesi olmadığını söyledi.

Davayı sonuçlandıran mahkeme heyeti, sanık Atilla Rahman'ı 9 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıp, kaçma şüphesi bulunduğundan tutuklanmasına karar verdi.