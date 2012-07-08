Askeri casusluk çetesi radarların peşindeymiş

Askeri casusluk' soruşturmasında 50 askere daha yakalama kararı çıktı. Çetenin hedefi, radarların yerlerini ve savaş uçaklarını bilen subaylarmış.

Radikal'in haberine göre, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, ‘eskort kızları kullanarak askeri belgeleri ele geçirdiği öne sürülen’ ‘casusluk çetesine’ yönelik altıncı dalga operasyonda 50 muvazzaf asker hakkında daha yakalama kararı çıktı. Dün 12 ilde yapılan baskınlarda 30’dan fazla asker gözaltına alındı. Bu arada şimdiye kadar 44’ü muvazzaf asker toplam 78 kişinin tutuklandığı soruşturmada, önemli yeni detaylar ortaya çıktı. Çetenin özellikle radarların konumları ve savaş uçaklarının durumunu yakından bilen subayları tuzaklarına düşürdükleri belirlendi. Çetenin bazı savaş pilotlarını, yatak odalarına yerleştirilen gizli kameralarla 24 saat izleyip, konuşmalarını dinledikleri belirtildi.

Elektronik postayla başladı

Soruşturma 2009 yılında İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne e-posta ile gelen bir ihbarla başlatıldı. Yaklaşık iki yıl süren araştırmaların ardından İzmir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce düzenlenen ilk dalga operasyonda çetenin fuhuş kanadı lideri olduğu öne sürülen, Denizli Pamukkale Üniversitesi öğrencisi 25 yaşındaki N.K. ile Marmaris’teki marinanın sahibi işadamı B.Ö. tutuklandı. Bu kişilerin evlerinde askeri belgelere ulaşıldı. Soruşturma daha sonra N.K.’ye bağlı olarak askerleri tuzağa düşürmekte kullanılan eskort kadınlara uzandı. Bu operasyonda ele geçirilen ve üzerlerinde ‘gizli’, ‘çok gizli’ ve ‘kişiye özel’ ibarelerinin bulunduğu, askeri uçakların konumlarını, radarların yerlerini gösteren belgeler ise operasyonun muvazzaf askerlere yönelmesine neden oldu. Belgeleri sızdırdığı öne sürülen muvazzaf askerler gözaltına alındı. Bugüne kadar soruşturma kapsamında yapılan toplam 5 dalga operasyonda, 44’ü muvazzaf asker, toplam 78 kişi tutuklandı.

Altıncı dalga dün geldi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada dün altıncı dalga operasyon yapıldı. Bu kapsamda 50 muvazzaf asker hakkında daha yakalama kararı çıkartıldı. Şüphelilerin gözaltına alınması için 12 ilde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Farklı illerde gözaltına alınarak İzmir Merkez Komutanlığı’na getirilen bazı şüphelilerin, buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Kesin sayı verilmemekle birlikte dün 30’dan fazla muvazzaf askerin gözaltına alındığı belirtildi. Baskınlarda askerlerin evlerinde de aramalar yapıldı. Aramalarda, bilgisayar ve dijital birçok materyale el konuldu. Soruşturmada bu sıcak gelişme yaşanırken, şüphelilere yönelik suçmalarla ilgili önemli detaylara ulaşıldı.

24 saat izlemişler

Şüphelilerden N.K. ile işadamı B.Ö.’nün Sakarya’daki çiftlik evinde ele geçirilen askeri belgelerin incelenmesiyle, çetenin elde etmek istediği bilgilere yönelik saptamalar yapıldı. Çetenin özellikle, Suriye’nin, son olarak keşif görevi yapan Türk savaş uçağını düşürmesiyle tekrar gündeme gelen radarların durumları ve konumları ile savaş uçaklarının durumunu gösteren belgeleri topladıkları öne sürüldü.

Belgelerin önemli bir bölümünün de bu yönde bilgiler içerdiği öğrenildi. Çetenin eskort kızları kullanarak radarların konumları ve savaş uçaklarının durumunu yakından bilen subayları tuzaklarına düşürdükleri ileri sürüldü. Tuzaklarına düşen bu subaylara da şantaj yaparak, istedikleri bilgileri elde ettikleri iddia edildi. Soruşturma boyunca elde edilen bilgiler ve yapılan aramalar sonrasında, çetenin bazı subaylara yönelik çalışma yöntemleri de deşifre edildi.

Zanlıların, tuzaklarına düşürdükleri pilotlardan birinin evine eskort kızlar aracılığıyla özel kameralar yerleştirdiği ortaya çıktı. Savaş pilotu subayın yatak odasına yerleştirilen bu kameralarla 24 saat izlendiği ve konuşmalarının kaydedildiği tespit edildi.