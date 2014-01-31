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Askeri birlikte 'kazara' ölüm iddiası

Terhisine 3 gün kalan asker, komutanın 'kazara' ateş aldığı öne sürülen tabancasından çıkan merminin vücuduna isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti

31 Ocak 2014 09:51

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde terhisine 3 gün kalan asker, komutanın "kazara" ateş aldığı iddia edilen tabancasından çıkan merminin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Reşadiye İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini kısa dönem olarak yapan Erhan Erdem (27), birliğinde ateşli silah yaralanması sonucu Reşadiye Hastanesine kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Erdem, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Erdem'in, ismi açıklanmayan komutanın, "kazara" ateş aldığı iddia edilen tabancasından çıkan mermiyle yaşamını yitirdiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Kırklareli nüfusuna kayıtlı Erdem'in terhisine 3 gün kaldığı öğrenildi.

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