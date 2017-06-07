Askeri birlik İncirlik'ten nasıl çekilir?

Alman Silahlı Kuvvetleri'nin keşif ekipleri son haftalarda Kuveyt, Kıbrıs ve Ürdün'de, Türkiye'deki İncirlik hava üssüne alternatif olabilecek yerleri incelediler. Sonunda, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in de mayısta ziyaret ettiği Ürdün'deki El Azrak üssünde karar kılındı. Von der Leyen, Ürdün'deki üssün ‘İncirlik ile kıyaslanabilecek bir alternatif olduğunu' söyledi.

Alman ordusu, milletvekillerinin İncirlik'teki Alman askerlerini ziyaret etmesine Türkiye'nin izin vermemesi nedeniyle ‘taşınma' hazırlıklarına çekilme kararı resmileşmeden önce başlamıştı.

Ürdün memnun

Ürdün Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan El Azrak üssü başkent Amman'a 150, Suriye sınırına ise 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Üssün konumu, Alman Tornadolarının Suriye ve Irak'taki keşif uçuşlarına uygun düşüyor. Terör milisi IŞİD karşıtı koalisyona katılan ABD ve Hollanda da aynı üssü kullanıyor.

Şartlar siyasi bakımdan da elverişli sayılıyor. Almanya ile Ürdün arasında sıkı dostane ilişkilerin bulunması nedeniyle Alman milletvekillerinin istedikleri zaman El Azrak'taki askerleri ziyaret etmelerinde pürüz çıkacağı sanılmıyor. Komşu ülkelerle ve Batı ile iyi ilişkiler sürdürmeye özen gösteren Kral Abdullah, Alman Tornado'larının ülkesine nakledilmesini destekliyor.

Ancak İncirlik'in aksine NATO üssü olmayan El Azrak bilgisayar bağlantıları, yakıt ikmali ve diğer altyapısı bakımından NATO standartlarının gerisinde kalıyor. Almanya Savunma Bakanlığı'nın sözcüsü Deutsche Welle'ye yaptığı açıklamada eksiklerin zamanla tamamlanacağını, El Azrak'a geçilmesinin Alman uçaklarının IŞİD karşıtı koalisyonun Katar'daki hava kuvvetleri karargâhından koordine edilen operasyonlardaki rolünü ise etkilemeyeceğini söyledi.

Lojistik becerisi

250 asker, 6 Tornado ve 1 yakıt ikmal uçağıyla birlikte 10 bin ton malzemenin de 200 konteyner içinde Ürdün'e taşınması gerekecek. Malzemenin gözbebeğini, Tornadoların havadan çektiği resimlerlin değerlendirildiği tesisat oluşturuyor. Bu sistem El Azrak'ta kurulmadan Alman uçakları keşif uçuşlarına başlayamayacak.

Uçakların İncirlik'ten Ürdün'e nakledilmesi sorun çıkarmayacak. Konteynerlerin havadan ve karadan nakli ise epey zahmetli olacak. Savunma Bakanlığı sözcüsü, ‘mevcut bütün imkânları kullanacaklarını, kendi kapasiteleri yetmeyeceği için müttefiklerden yardım alacaklarını ve gerektiğinde uçak ve gemi kiralayacaklarını' söyledi.

Keşif uçuşlarının aksaması

Askeri malzemenin konteynerlere yerleştirip El Azrak'ta boşaltılması birkaç hafta sürecek. Önce yakıt ikmal uçağının iki ya da üç hafta içinde göreve hazır hale getirilmesine çalışılacak. Tornadoların havalanabilmesinin ise iki ila üç ay sürebileceği ancak bu sürreyi kısaltmanın da mümkün olduğu belirtiliyor.

Almanya Savunma Bakanlığı ‘görev molasını' mümkün olduğunca çabuk bitirmeye gayret edileceğini duyurdu. Zorunlu olarak verilen aranın, havadan çekilen fotoğrafların önemli rol oynadığı anti IŞİD operasyonuna denk gelmesinin dezavantaj yaratmayacağı belirtiliyor. Şimdiye kadar 950 sorti yapan Tornadolar hazır olana kadar keşif uçuşları müttefikler tarafından üstlenilecek.

© Deutsche Welle Türkçe

Nina Werkhäuser