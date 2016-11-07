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15 Temmuz Darbe Girişimi

Askeri ateşe ‘FETÖ’den tutuklandı

4 ateşe, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

07 Kasım 2016 00:08

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'FETÖ' soruşturma kapsamında gözaltına alınan 5 askeri ataşeden biri tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan, çeşitli rütbelerden 5 askeri ataşe, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Şüpheliler, soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğince ifadeleri alınan şüphelilerden Engin Eroğlu tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

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