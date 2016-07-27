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15 Temmuz Darbe Girişimi

Askeri araçlar ve mühimmatlar 10 gündür garda bekletiliyor

30 vagonlu yük treninde 16 zırhlı araç, 20 askeri kamyonet, paletli araçlar ve mühimmatlar bulunuyor

27 Temmuz 2016 02:00

Darbe girişimi gecesi Ankara'dan İstanbul'a giderken Bilecik Garı'nda durdurulan askeri araç ve mühimmatların bulunduğu yük treni 10 gündür garda bekliyor.

DHA'nın haberine göre; Ankara Mamak 28'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan İstanbul'daki 1'inci Ordu Komutanlığı'na askeri araç ve mühimmat götürmek üzere Ankara'dan 15 Temmuz'da yola çıktığı belirtilen yük treni, darbe girişimi gecesi Bilecik'te polis ekipleri tarafından durduruldu.

16 zırhlı araç, 20 askeri kamyonet, paletli araçlar ve mühimmatların bulunduğu 30 vagonlu yük treninde makinistin dışında hiçbir askeri yetkilinin olmadığı öğrenildi. 

16 Temmuz'da gözaltına alınan makinist ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Garda bekletilen askeri araç ve mühimmatların olduğu yük treni ile ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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