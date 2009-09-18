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Yaşam

Askeri araç takla attı: 5 er yaralı

Hakkari’den Çukurca yönüne giden askeri aracın takla atarak kaza yapması sonucu 5 asker yaralandı.

18 Eylül 2009 03:00

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Depin mevkine giden askeri aracın virajı alamayarak takla atması sonucu 5 asker yaralandı.

Kaza bugün saat 17.30'da Hakkari- Van karayolunun Depin mevkiinde meydana geldi. Çukurca İlçesi’nden yola çıkan askeri araç, Hakkari’ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiinde virajı alamayarak takla attı.

Meydana gelen kazada adları öğrenilemeyen 5 asker yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralı askerler, ambulanslarla Hakkari Askeri Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

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