Askeri araç takla attı: 5 er yaralı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinden Depin mevkine giden askeri aracın virajı alamayarak takla atması sonucu 5 asker yaralandı.
Kaza bugün saat 17.30'da Hakkari- Van karayolunun Depin mevkiinde meydana geldi. Çukurca İlçesi’nden yola çıkan askeri araç, Hakkari’ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan Depin mevkiinde virajı alamayarak takla attı.
Meydana gelen kazada adları öğrenilemeyen 5 asker yaralandı. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen yaralı askerler, ambulanslarla Hakkari Askeri Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.