Askeri araç devrildi: 29 asker yaralı

T24

Kaza bugün saat 17.50’de, Batman- Van karayolunun Kuzgunkıran Mevkii’nde meydana geldi. Temel eğitimlerini tamamlayan askerler, dağıtım izinlerinin ardından Elazığ’daki toplanma merkezinden bölgedeki usta birliklerine dağıtılmaya başlandı.Van’daki birliklerde görev yapacak askerler de bir minibüsle, birliklerine götürülmek üzere öğleden sonra yola çıktı. Sürcüsünün kimliği belirlenemeyen 12 AL 915 plakalı midibüs, Batman-Van karayolunun Kuzgunkıran Mevkii’nde kar yağışından kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp devrildi. Midibüste bulunan 29 asker yaralandı. Yaralanan askerler bölgeye sevk edilen ambulanslarla Tatvan ve Bitlis’teki hastanelere götürüldü. Alınan ilk bilgilere göre yarılaların hayati tehlikesi bulunmuyor.