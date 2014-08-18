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Askeri araç devrildi; 1'i ağır 12 asker yaralandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde askeri minibüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 12 asker yaralandı

18 Ağustos 2014 23:46

9'ncu Kolordu Komutanlığına ait M.G. yönetimindeki askeri minibüs, saat 15.00 sıralarında Sarıkamış-Kars karayolunun 8'inci kilometresindeki Alisofu Köyü yakınlarında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

DHA'nın haberine göre, takla atan minbüsdeki 12 er yaralandı. Vatandaşların ve olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri tarafından Sarıkmış ve Kars'taki hastanelere kaldırılan askerlerden birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Tedaviye alınan diğer askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

 

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