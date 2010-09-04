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Askeri araç devrildi: 1 şehit

Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu bir onbaşı şehit oldu. Onbaşının cenazesi memleketi Kayseri’ye gönderildi.

04 Eylül 2010 03:00

T24 - Diyarbakır'da askeri aracın devrilmesi sonucu bir onbaşı şehit oldu. Onbaşının cenazesi memleketi Kayseri’ye gönderildi.

Alınan bilgilere göre, Diyarbakır-Silvan karayolunun 40. kilometresinde personel taşıyan zırhlı aracın devrilmesi sonucu 20 yaşındaki Jandarma Komando Onbaşı Akın Sevli hayatını kaybetti.

Sevli'nin cenazesi, Diyarbakır Asker Hastanesinde düzenlenen törenin ardından, askeri uçakla memleketi Kayseri'nin Talas ilçesine gönderildi. Cenazenin ikindi namazını müteakip, Kuruköprü kasabasında toprağa verileceği belirtildi.

Basın mensuplarının alınmadığı cenaze törenine, Vali Mustafa Toprak ve askeri yetkililer katıldı.


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