T24 LogoT24 Logo
Politika

'Askeri anlaşmalar, İsrail'in tutumuna bağlı'

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "İsrail ile yapılan askeri anlaşmaların geleceği, İsrail'in tutumuna bağlı" dedi.

07 Haziran 2010 03:00

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "İsrail ile yapılan askeri anlaşmaların geleceği, İsrail'in tutumuna bağlı" dedi.

İsrail'in saldırısıyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, "Uluslararası kamuoyu şimdi büyük bir sınav veriyor. NATO İsrail'i kınadı, BM komisyon kurma kararı aldı. Türkiye tüm uluslararası toplumu harekete geçirdi" dedi.

"Türkiye bu konuda her sorunun cevabını vermeye hazırdır" diyen Davutoğlu, "İsrail, BM soruşturma komisyonunu kabul etmezse sakladığı bazı şeyler var demektir. Ama bugün kaçarsa yarın yakalanır" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı, "Halkımıza kimse haksız yere saldıramaz. Bunun sonucuna da katlanırlar. İsrail, uluslararası hukuk sınırları içine gelirse ilişkiler başka türlü seyreder. Ama farklı bir yol izlerse ilişkilerin normalleşmesi mümkün olmaz. Askeri anlaşmalar İsrail'in tutumuna bağlı" dedi.


Gönül: "Dışişleri'nin talebi olmadı"

Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de, İsrail'le yapılan askeri anlaşmaların iptal edilip edilmeyeceğiyle ilgili olarak "Anlaşmalar Dışişleri Bakanlığının konusudur, askeri anlaşmalar da olsa. Hükümete gelirse görüşürüz. Bize gelince inceleriz. Henüz Dışişleri Bakanlığından
böyle bir teklif gelmedi" dedi.

Bakan Gönül, Türkiye ile İsrail arasındaki askeri anlaşmaların sayısının sorusuna "Sayısı bir hayli fazla" yanıtını verdi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24