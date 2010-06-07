T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, "İsrail ile yapılan askeri anlaşmaların geleceği, İsrail'in tutumuna bağlı" dedi.



İsrail'in saldırısıyla ilgili olarak gazetecilerin sorularını yanıtlayan Davutoğlu, "Uluslararası kamuoyu şimdi büyük bir sınav veriyor. NATO İsrail'i kınadı, BM komisyon kurma kararı aldı. Türkiye tüm uluslararası toplumu harekete geçirdi" dedi.



"Türkiye bu konuda her sorunun cevabını vermeye hazırdır" diyen Davutoğlu, "İsrail, BM soruşturma komisyonunu kabul etmezse sakladığı bazı şeyler var demektir. Ama bugün kaçarsa yarın yakalanır" diye konuştu.



Dışişleri Bakanı, "Halkımıza kimse haksız yere saldıramaz. Bunun sonucuna da katlanırlar. İsrail, uluslararası hukuk sınırları içine gelirse ilişkiler başka türlü seyreder. Ama farklı bir yol izlerse ilişkilerin normalleşmesi mümkün olmaz. Askeri anlaşmalar İsrail'in tutumuna bağlı" dedi.





Gönül: "Dışişleri'nin talebi olmadı"



Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül de, İsrail'le yapılan askeri anlaşmaların iptal edilip edilmeyeceğiyle ilgili olarak "Anlaşmalar Dışişleri Bakanlığının konusudur, askeri anlaşmalar da olsa. Hükümete gelirse görüşürüz. Bize gelince inceleriz. Henüz Dışişleri Bakanlığından

böyle bir teklif gelmedi" dedi.



Bakan Gönül, Türkiye ile İsrail arasındaki askeri anlaşmaların sayısının sorusuna "Sayısı bir hayli fazla" yanıtını verdi.







