Askere miğferle vurup öldüren başçavuş TSK'dan atıldı

Bursa’da 20 yaşındaki er Gökhan Kılıç’ı miğferler darp ederek ölümüne neden olmakla suçlanan başçavuş Osman Hancı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) atıldı.

Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Askeri Veteriner Okulu Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda görevli başçavuş Osman Hancı, nöbette telefonla konuştuğu gerekçesiyle 20 yaşındaki er Gökhan Kılıç’ı 7 Ekim 2017’de miğferle başına vurarak ölümüne neden olmakla suçlanıyor. Hancı için en az 10 yıl hapis cezası isteniyor.

TSK’dan atıldı, bakanlık ‘Sorumlu değilim’ dedi

Hürriyet’ten İsmail Saymaz’ın haberine göre TSK’nın bağlı olduğu Milli Savunma Bakanlığı, Kılıç’ın ailesinin Hancı aleyhine açtığı tazminat davasının görüldüğü Bursa 2’nci İdare Mahkemesi’ne savunma gönderdi.

Savunmada, Hancı’nın Kara Kuvvetleri Komutanlığı Yüksek Disiplin Kurulu’nun 18 Nisan 2018 tarihli kararıyla TSK’dan çıkarıldığı ve kararın tebligat aşamasında olduğu belirtildi.

Savunmada, devletin kusurlu olmadığı öne sürülerek “Er Kılıç’ın ölümüne sebebiyet veren olay, başka bir kişinin davranışından kaynaklandığından, idareye izafe edilecek bir kusur bulunmamaktadır”dendi.

Tazminata hükmedilmesi halinde cezanın Hancı tarafından ödenmesi istendi.

Bakanlık şehit saymamış

Kılıç ailesinin avukatı Mustafa Göktürk Karaca ise kamu hizmeti nedeniyle TSK’ya katılan genç askerin ölümünden MSB’nin sorumlu olduğunu ifade ederek işkenceyle ilgili bir içtihat kararında “Adli hizmetin görülmesi sırasında adli nitelik ve karakterini dahi kaybeden haksız fiilden devletin sorumluluğu kabul edilmelidir” dendiğini vurguladı.

Kılıç’a şehitlik vermeyen MSB’nin sorumluluktan uzak durduğunu savunan Karaca “Mücadelemiz devam edecektir” dedi.