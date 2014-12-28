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Askere izinde yeni düzenleme

TSK İç Hizmet'te 'İzinler' ile ilgili yeni düzenleme yapıldı

28 Aralık 2014 01:17

TSK İç Hizmet'te 'İzinler' ile ilgili yapılan düzenlemeye göre, erbaş ve erler, birliklerinin bulunduğu sınırlar içerisinde ikamet ettiklerini yazılı olarak bildirdikleri yakınlarının yanına her gün mesai bitimi yatılı gidebilecek.

Star Gazetesi'nin haberine göre, yönetmeliğin 'izinler' ile ilgili maddesinde yapılan düzenlemeye göre, noksan hizmetlerini tamamlamakta olan erbaş ve erlere, noksan hizmetin tamamlatıldığı birlik/kurumun bulunduğu il/ ilçe mülki sınırları içinde ikamet ettiklerini yazılı olarak bildirdikleri kanuni yakınları yanına, ilgili fıkradaki gün sınırlamasına bağlı kalınmaksızın noksan hizmet sürelerinin her günü için ulaşım imkanlarını dikkate alınarak, noksanhizmetin tamamlatıldığı birlik/kurum amirliği tarafından mesai bitiminden ertesi günün mesai başlangıcına kadar gece yatısı izni verilebilecek.

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