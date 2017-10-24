Askere gitmeye hazırlanan genç, kazada can verdi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'de kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü 20 yaşındaki Ferhat Mandacı öldü. Ferhat Mandacı\'nın 10 gün sonra askere gideceği öğrenildi.

Kaza, D-655 Karayolu Kabalak Köyü mevkiinde meydana geldi. Düzce\'den Zonguldak yönüne giden Ferhat Mandacı yönetimindeki 67 SG 227 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yolun sağındaki beton bariyerleri aştı ve takla atarak şarampole yuvarlandı. Araçtan fırlayan sürücü, ağır yaralandı. Ferhat Mandacı, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahaleden sonra ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan ve 10 gün sonra askere gideceği öğrenilen Ferhat Mandacı, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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