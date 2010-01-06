T24 LogoT24 Logo
Gündem

Askere gitmek istemeyenler polisle çatıştı

Askerlik yapmak istemeyen vicdani retçiler, polisle girdikleri arbede sonucu gözaltına alındı.

06 Ocak 2010 02:00

T24 - Askerlik yapmak istemeyen vicdani retçiler, polisle girdikleri arbede sonucu gözaltına alındı. Ankara'da, askerlik yapmak istemeyen vicdani retçiler olduklarını ifade eden bir grup, basın açıklaması sonrası Mithatpaşa postanesine gitmek istedi. Polis gruba izin vermedi. Polis ekipleri kendi kimliklerini göstererek eylemcilerden kimliklerini istedi. Kimlik vermemekte direnen eylemciler gözaltına alındı.


Gözaltı sırasında eylemcilerin polise direnmesi sebebiyle arbede yaşandı. Yere yatırılan eylemcilere daha sonra plastik kelepçe takıldı. Gözaltına alınan 15 kişi polis araçlarına bindirildi.


Yüksel Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı'na kadar yürütülen eylemciler, polis araçlarıyla Emniyet'e götürüldü.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Ya sen ne yaparsan yap biz bu Kanal...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24