Askere gitmek istemeyenler polisle çatıştı

T24 - Askerlik yapmak istemeyen vicdani retçiler, polisle girdikleri arbede sonucu gözaltına alındı. Ankara'da, askerlik yapmak istemeyen vicdani retçiler olduklarını ifade eden bir grup, basın açıklaması sonrası Mithatpaşa postanesine gitmek istedi. Polis gruba izin vermedi. Polis ekipleri kendi kimliklerini göstererek eylemcilerden kimliklerini istedi. Kimlik vermemekte direnen eylemciler gözaltına alındı.



Gözaltı sırasında eylemcilerin polise direnmesi sebebiyle arbede yaşandı. Yere yatırılan eylemcilere daha sonra plastik kelepçe takıldı. Gözaltına alınan 15 kişi polis araçlarına bindirildi.



Yüksel Caddesi üzerinden Atatürk Bulvarı'na kadar yürütülen eylemciler, polis araçlarıyla Emniyet'e götürüldü.

