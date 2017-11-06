Askere giden gençten otomobil arkasında gülümseten mesaj

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE(Gaziantep),(DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, bir otomobilin arkasındaki; \'Baba, ben vatan borcumu ödemeye gidiyorum, sen de benim borçları öde\' yazısı görenleri gülümsetti.

İslahiye\'nin en işlek noktalarından Ulus Caddesi\'nde ilerleyen 07 HDB 45 plakalı otomobilin arakasındaki yazı dikkat çekerken okuyanları güldürdü. Vatani görevini yapmaya giden Kerem isimli genç, otomobilin arkasına \'Baba! Ben vatan borcumu ödemeye gidiyorum. Sen de benim borçları öde…\' yazdırdı. Yazının sonuna gülen yüz simgesi koyan gencin mesajı trafikte görenlere tebessüm ettirdi.



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