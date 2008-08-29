Askerden yine eşsiz davetiye

Zafer Bayramı nedeniyle yarın akşam Gazi Orduevi'nde verilecek resepsiyona Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan eşsiz davet edildi



30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 86. yıldönümü nedeniyle bugün Ankara'da bir dizi tören gerçekleştirilecek. Ankara'daki kutlama törenleri, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığındaki heyetin Anıtkabir'i ziyareti ile başlayacak. Anıtkabir'deki törenin ardından 09.45'te Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, Genelkurmay Karargâhı'nda tebrikleri kabul edecek.



Atatürk Kültür Merkezi Tören Alanı'ndaki resmi geçit töreni saat 11.00'de başlayacak. Başbuğ'un başkanlığında Türk Silahlı Kuvvetleri komuta heyeti, Devlet Mezarlığı'nı de ziyaret edecek.



Türban hassasiyeti



Zafer Bayramı nedeniyle, Başbuğ'un evsahipliğinde Gazi Orduevi'nde gerçekleştirilecek resepsiyona Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Köksal Toptan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, yüksek yargı başkanları, emekli komutanlar, üst düzey bürokratlar ve bazı sanatçılar katılacak. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da davet edilmeyen DTP'liler ise resepsiyona katılamayacak.



Türban hassasiyeti çerçevesinde eşi türbanlı davetlilere yine eşsiz davetiye gönderilirken, komuta kademesinin devir-teslim törenlerine de "eşsiz" katılan Gül ve Erdoğan resepsiyonda aynı uygulamayı sürdürecek. Resepsiyona bu yıl, daha önce davet iletilen astsubay derneklerinin temsilcileri de katılacak.



