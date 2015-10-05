TSK, hükümete "Şehirde askerle vatandaşın karşı karşıya gelmesi doğru sonuçlar doğurmaz" mı dedi?

Hükümetin, PKK’nın şehir yapılanmalarıyla mücadalede aktif rol almasını istediği askerden olumsuz yanıt aldığı iddia edildi.

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek’in haberine göre, "Genelkurmay, bazı kentlerde ortaya çıkan fiili durumun son bulması konusunda askerlerin şehir merkezlerinde operasyonlara katılmak istemediğini ifade etti."

Bu bağlamda, şehir merkezlerine tanklarla girilmesinin ve asker ile vatandaşın karşı karşıya gelmesinin doğru sonuçlar doğurmayacağına dikkat çekildi. Bu mücadelenin polis ve jandarma tarafından yürütülmesinde ısrar edildi. Sadece şehirden kaçan PKK’lılara müdahale edileceği belirtildi.

PKK’lılarla güvenlik güçleri arasındaki çatışmalarda önce Cizre, sonra da Silvan’da tanklar görülmüştü.

İkincisi IŞİD çekincesi

Haberde TSK’nın, IŞİD’le mücadele kapsamında da ‘BM Güvenlik Konseyi ya da NATO Konseyi kararı olmadan Suriye topraklarına ayak basmama’ görüşünü savunduğu belirtildi.

Buna göre Genelkurmay, uluslararası camia bu yönde bir karar almadıkça insani amaçla da olsa Suriye’ye girme niyetinde değil. TSK, BM ya da NATO kararı olmaksızın Suriye’ye ancak Türkiye’yi doğrudan hedef alan bir saldırı ve BM anlaşmasındaki‘meşru müdafaa’ koşulları olursa girmekten yana. Bu da kapsamlı bir harekât değil, saldırı noktasını hedef alacak biçimde düşünülüyor.