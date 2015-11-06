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Yaşam

Askerden hava iznine geldi, namaz kılan babasını öldürüp parçalara ayırdı

Polise teslim olan Bilal K., cinayet sebebini açıklamadı

06 Kasım 2015 23:12

Askerlik yaptığı Çanakkale’de psikolojik sorunlarından dolayı hava değişimi alan Bilal K., gittiği memleketi Ağrı’da babasını keserek öldürdü. Babasının cesedini parçalara ayıran Bilal K., polise teslim oldu.

DHA'nın haberine göre cinayet, sabah saatlerinde Ağrı'nın Murat Mahallesi'nde yaşandı. Psikolojik sorunlarından dolayı izinli olarak yaklaşık 1 hafta önce eve gelen 20 yaşındaki Bilal K., sabah namazını kılan 15 çocuk babası İsmail K.’nın boğazını kesip öldürdükten sonra vücudunu da parçalara ayırdı.

Babasını öldürdükten evden çıkan Bilal K.’nın sokakta önüne çıkan bir köpeğin de boğazını kestiği iddia edildi. İsmail K.’nın ikinci eşinden olduğu söylenen oğlu Bilal K., polise teslim olurken, cinayeti neden işlediği açıklanmadı. 

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