Askerden döndüğünden beri evden çıkmıyor

Bayburt'ta yaşayan 33 yaşındaki Soner Bayrakçeken, askerlikten sonra geçirdiği psikolojik rahatsızlık sonucu 12 yıldır sokağa çıkmıyor ve ailesinin dışında kimseyle görüşmüyor.

Gündüz saatlerinde dahi evin perdelerini açmayan, akrabalarından ve eve gelen diğer misafirlerden kaçan Bayrakçeken, çalışamadığı için ekonomik sıkıntı çekiyor ve ailesinin yardımlarıyla hayatını sürdürüyor. Bayrakçeken'in 14 yıllık eşi Kader Bayrakçeken, eşinin askerlik görevini yaptıktan sonra rahatsızlandığını belirterek, ''Askerden döndükten sonra insanlardan kaçmaya ve evden çıkmamaya başladı'' diye konuştu. Bayrakçeken, ''Eve bir çocuk gelse ondan bile kaçıyor. Artık bizden de kaçmaya başladı. Bize rahatsızlık verdiğinden şüpheleniyor, 'ben size bir şey mi dedim, bir şey mi yaptım' diye sıkılıyor'' dedi. Eşini 6 yıl önce zorla doktora götürdüğünü anlatan Bayrakçeken, ''Doktor sosyal fobi teşhisi koydu. Eşim doktorun verdiği ilaçları kullanmadı. Ne yapacağımı bilemiyorum. Yetkililerden bize yardım etmelerini istiyorum'' şeklinde konuştu.

'Kurtulmak istiyorum ama olmuyor'

Soner Bayrakçeken ise ''Bu hastalıktan kurtulmak istiyorum ancak elimden bir şey gelmiyor. Ben bu hastalığa askerden sonra düştüm. Sıkılıyorum, dışarıya çıkamıyorum'' ifadesini kullandı.

Her 10 kişiden birinde sosyal fobi görülüyor

Bayburt Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mehmet Akif Durulmuş da Bayrakçeken'in ağır bir sosyal fobi hastalığı geçirdiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti: ''Sosyal fobi toplumda her 10 kişide bir görülen, yaşam kalitesini ve standardını ciddi şekilde etkileyen bir korku hali. İnsan, diğer insanların gözlerinin üzerinde olduğunu düşünüyor ve bu durum endişe hali yaratıyor. Bu hastalık el titremesi, yüzde kızarma, terleme, sık sık idrara çıkma gibi basit belirtiler gösterebileceği gibi, Soner beyde olduğu çok daha ağır da seyredebiliyor.''