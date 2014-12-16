Askerde sırtından vurularak öldürülen Nihat Özcan'ın dosyasına zaman aşımı!

Hatay’ın Hassa ilçesi Gökhan Sınır Karakolunda tezkeresine iki gün kala firar ettiği iddiasıyla sırtından vurularak faile meçhule kurban giden Piyade Er Nihat Özcan’ın soruşturma dosyası zaman aşımına uğradı. Nihat Özcan’ın kardeşi Şeyhmus Özcan, “Hassa Cumhuriyet Başsavcılığınca 11 Nisan 2014 tarihinde görevsizlik kararı verildiği halde bize tebliği edilmedi” dedi. Özcan, abisinin ölümündeki sır perdesini aralamak için bundan sonra da uğraşacaklarını, konuyu Cumhurbaşkanı ve Başbakanlık makamına taşımak istediklerini söyledi.

25 Ekim 1994’te askerliğini yaptığı sırada şüpheli şekilde hayatını kaybeden piyade er Nihat Özcan’ın ölümüne ilişkin kardeşi Şeyhmus Özcan’ın açıklaması şöyle:

“Yıllardır yetkililere sesleniyordum. Zaman aşımı hızla ilerliyor ancak soruşturmaları yürüten askeri ve sivil savcılar hiçbir askeri huzuruna çağırmadan iddianame hazırlamadan talimatla alınan tutarsız ifadelerden sonra zaman aşımına girdi.

Türkiye ve Suriye sınırında bir seyit bir Şehit yatıyor. 20 yıl sonraya bakın Suriye ve Türkiye Savaş kapısına geldi. Bu şehide sahip çıkılmadığı sürece Faili cezalandırılmadan Suriye ile Türkiye arasındaki gerginliğinin biteceğini de sanmıyorum.

Gönüllü olarak askere gitti. 19 ay askerlik yaptı erken teskere alabilmek içinde izin kullanmadı. 2 Tuğgeneralden ödül aldı, aldığı r para ödülünü asker arkadaşlarına paylaştırdı. Teskere gününde firar ettiği ithamları mantıksızdır. Savcı, bir askeri bile huzura çağırmadan ifade aldı.

1994 daktilo yılındaki insanlar firar ettiğine inanmadı. 2014 Teknoloji Yılındaki insanlar mı inanacak.

Gece karanlığındaki adaleti istemiyoruz. Gündüz aydınlığındaki Adaleti istiyoruz.”