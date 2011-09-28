-''Askerde işkence'' iddiasını Meclise taşıdı TBMM (A.A) - 28.09.2011 - TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Ayhan Sefer Üstün, ''(askerlikte) kötü muameleyi yapanlar, bunlara göz yumanlar ve bunları teşvik eden rütbeliler varsa, bunların bir an önce bu işten vazgeçmeleri'' çağrısında bulunarak, ''Çünkü, bu işleri yapanlar ağır cezalara çarptırılabilecekleri gibi mesleklerinden de tard edilirler'' dedi. KKTC'de askerliğini yaparken, kamuoyunda ''disco'' olarak nitelenen askeri disiplin koğuşunda kötü muamele gördüğü iddia edilen ve kaldırıldığı Ankara GATA'da tedavi altına alınan er Uğur Kantar'ın babası Aydın Kantar, Komisyon Başkanı Üstün'ü ziyaret etti. Baba Kantar, ''2 ay önce atıldığı disiplin koğuşunda gördüğü kötü muamele sonucu bilincini kaybettiği ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirttiği oğlu Uğur Kantar'ın durumuyla ilgili gerekli incelemenin yapılması amacıyla, dilekçeyle komisyona başvurdu. Konunun basında yer alması üzerine Milli Savunma Bakanlığından bilgi talep eden komisyon, bakanlığın cevabi yazısını bekliyor. Komisyon Başkanı Üstün, iddiaların çok vahim olduğunu söyledi. Üstün, Uğur Kantar'ın babasının, ''oğlunun 3 gün boyunca 'disko'da dayak yediğini, işkence gördüğünü ve sıcakta güneşin altında tutulduğunu, hatta su talep eden oğlunun üzerine 'su vereceğiz' denilerek sıcak su döküldüğünü'' söylediğini ifade etti. Bölük komutanının emir eri olan askerin, içtimaya 5 dakika geç kalması nedeniyle ''disko''ya atıldığını ve ''Alın size stres topu getirdik'' denilerek adeta kötü muamelenin önünün açıldığını kaydeden Üstün, şöyle konuştu: ''Askeri savcı konuyla ilgili soruşturma açmış, olayı yapan 2 eri tutuklamış. Ancak babanın, işkencenin sadece gardiyan denilen 2 er tarafından yapılamayacağı, rütbelilerin de en azından olayı bildikleri, buna yol verdikleri, teşvik ettikleri konusunda iddiası var. İşkencenin sürekli olduğu ve ölüm tehlikesine kadar geldiği bir ortamda, sadece 2 erin bundan sorumlu olamayacağı, rütbelilerin de bilgisi dahilinde yapıldığı konusunda şüpheler var. Baba, soruşturmanın derinleştirilmesini talep ederek bizden yardım istiyor. Uğur Kantar, inşallah geri dönülemez noktada değildir. İşkenceyi yapan gardiyanların bağlı olduğu disiplin koğuşunun rütbeli sorumlusunun bilgisi dışında böyle bir şey yapılamaz.'' Komisyon Başkanı Üstün, maalesef bu tür olaylara sıkça rastlandığını ve son dönemde komisyonlarına buna benzer yapılan başvuruların arttığını söyledi. Bu olayı titiz bir şekilde takip ettiklerini belirten Üstün, ''Hem bu olayı takip ediyoruz hem de bu olay üzerinden diğer olayları da derleyip toparlayarak, bu olayların olmaması için 'ne gibi tedbirler alınabilir, yasal düzenleme mi yapılabilir, alt komisyon mu kurulabilir?' noktasında düşünüyoruz. Askeri birliklerde erlere, vatandaşlık dersi gibi insan hakları dersleri de verilebilir'' diye konuştu.