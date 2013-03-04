Askerde 'intihar'a aileden tepki: Sağ elini kullanan biri, sol şakağından nasıl vurulur?

10 gün önce Elazığ'da askerde intihar ettiği açıklanan Mazlum Aksu'nun ailesi, "İntihar iddiasından şüpheleniyoruz. İşin peşini bırakmayacağız" dedi.

Ailesi, oğulları Mazlum Aksu’nun 10 gün önce Elazığ’da görevli olduğu askeri karakolda intihar etmesini şüpheli buluyor. Radikal’den Enis Tayman'a konuşan kardeş Mecnun Aksu, intihar etmek isteyen ve sağ elini kullanan biri neden G-3 tüfeğini sol şakağına dayayarak kendini öldürmeye çalışsın ki...” diyerek şüphelerini dile getirdi.

Kardeş Aksu, Mazlum’un, terhisine beş ay kala ve izinden döneli daha bir ay bile olmadan intihar etmesinin son derece anlamsız olduğunu söyledi. “Kardeşim intihar süsü verilerek öldürülmüş, katledilmiştir” diyen Mecnun Aksu şunları söyledi: “Ölümünden bir gün önce babasıyla telefonda konuştu ve çok iyiydi. Problemi yoktu; onu intihara sürükleyebilecek herhangi bir sıkıntısı yoktu. Geleceği, işi, arkadaşları ve gezip görmek istediği yerler ile ilgili planları vardı. İzindeyken beş ay sonranın planlarını bile yaptık.” Kardeşinin Kürt olması nedeniyle ayrımcılık gördüğünü de iddia eden Mecnun Aksu, otopsi raporunun henüz ellerine ulaşmadığını, ancak şüpheli olarak nitelediği intihar olayının peşini bırakmayacaklarını ifade etti ve şüphelerini ise şöyle sıraladı:

Mazlum sağ elini kullanan birisiydi ama G-3 gibi 6 kiloluk ve 1 metrelik bir silahla sol şakağından vuruluyor.

Karakoldaki görüştüğümüz tüm askerler, komutanlar olayın gerçekleştiği saati tam olarak belirtiyorlar. Olay ne zaman oldu diye sorduğumuzda saat 19.05’te olduğunu söylüyorlar. Tüm askerlerin saati tam olarak belirtmesi nasıl mümkün oldu?

*Tüm asker ve komutanlarla görüştük; ama Mazlum’un en yakın iki arkadaşı ile görüştürülmedik.

*Görüştüğümüz askerlerin tümü, Mazlum’un üç gün süreyle durgunlaştığını, derdini kimseye anlatmadığını belirtti.

*Karakol komutanı “kız meselesinden bahsetti ancak önemli değil dedi” diye konuştu. Mazlum’un kız arkadaşı yoktu.



Daha önce nöbette uyuya kaldığı için komutanı Mazlum’a 15 gün DİSKO cezası verdi. Bu sefer morali bozuk diye nöbete göndermemiş; ancak silah ya da mermileri alınmamış.

*Olay yerine ilk gelen kişi ifadesi bile alınmadan 24 gün izne çıkartılmış.

*Mazlum kendini kazan dairesinde vurmuş.

Oraya da arka kapıdan girmiş. Niye böyle zahmete katlansın anlamadık.

*Askeri Savcı ile görüşmek istememize karşın ilkin görüşülecek denildi ve görüşmek için yola çıktığımızda yolun yarısında telefon gelerek “Savcı il dışında acil görevi çıktı” denildi.