Askerde cep yasağı kalkıyor, 'akılsız' telefon pazarı yeniden canlanacak

Askerde cep telefonu yasağı, önceki gün Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) açıklamasıyla 20 Nisan itibariyle kışlada sona eriyor. Bu karar en çok eski telefonlara yarayacak. TSK’dan yapılan açıklamaya göre askerde kullanılacak cep telefonları sadece konuşma özelliğine sahip olacak. Mobil internetin yanı sıra kullanılacak cep telefonlarında ses kaydı, radyo, fotoğraf veya video çekme gibi artık günümüzün en çok kullanılan özellikleri yer almayacak. Başka bir deyişle en ‘akılsız’ telefonlara izin verilecek. Bu da artık yüzüne bakılmayan eski cep telefonların yeniden kullanıma başlayacağının habercisi. Bu özelliklere uyan ‘asker telefonu’ modelleri şu anda piyasa yok denilecek kadar az. O yüzden Nokia, Ericsson ve Panasonic gibi bir zamanların efsane telefon üreticilerinin modelleri kışlalarda yeniden popüler olacağa benziyor.

100 milyonluk pazar

TSK verilerine göre şu anda yaklaşık 500 bin civarında er ve erbaş bulunuyor. Asker telefonu kriteri taşıyan sıfır cep telefonlarının satış fiyatı ise 200-300 TL arasında değişiyor. Eski model ikinci el telefonların satış fiyatları ise 100 TL civarında. Bu fiyatlardan yola çıkarak askerde cep telefonu kullanımının serbest kalmasıyla yaklaşık 75 milyon TL’lik ‘asker telefonu’ pazarının oluşması bekleniyor. Bu işin içine SIM kart satışları ve asker hattı faturalarının girmesiyle yıllık 100 milyon TL’yi aşan yeni bir pazarın oluşacağı tahmin ediliyor. Yıl içinde asker dönemlerinin değişmesiyle bu rakamın çok daha üzerine çıkılabileceği de belirtiliyor.

Nasıl çalışacak

TSK’dan paylaşılan bilgilerde kışlada cep telefonu belirli koşullar ve saatlerde kullanılacağı belirtiliyor. Buna göre çalışma kapsamında erbaş ve erler için özel SIM kart üretilecek. Bu kartların takılacağı telefonlar mesainin olduğu 08.00 ile 18.00 saatlerinde kullanılamayacak. Söz konusu saatlerde bu SIM kartlar mobil iletişim operatörleri tarafın erişime otomatik olarak kapatılacak. Mesai saati bitiminde ise asker hatları yeniden görüşmeye açılacak. Asker hatlarıyla sadece 7 numara ile görüşme yapılabilecek. Bu numaralardan 5’i cep telefonu 2’si ise sabit hat olabilecek. Mobil operatörlerinin geliştireceği bir yazılımla asker hatları, mesai saatleri dışında söz konusu 7 numara için iletişime açık olacak. Mobil operatörlerin satacakları asker hatları faturasız (ön ödemeli) olarak askerlere satılacak. Mobil iletişim operatörlerinin çalışmalarına bağlı olarak normal hatlar, asker hatlarına çevrilebilecek. Askerlik bitimindeyse bu hatlar yeniden normal bir hatta çevrilebilecek. TSK’dan paylaşılan bilgilere göre asker hatları kışlaların stratejik noktalarında iletişime kapatılacak.

Operatörlerden asker tarifeleri

TSK’nın açıklamasından sonra mobil iletişim şirketleri harekete geçti ve asker hatlarına uygun tarife seçeneklerini tanıtmaya başladı. Turkcell, 400 dakika konuşma ve 1000 SMS’lik paketini aylık 20 TL’den askerlere sundu. İsteyenler bu SMS veya konuşma paketlerini ayrı ayrı da alabilecek. Vodafone Türkiye ve Avea ise asker tarifelerini çok yakında satışa sunulacağını açıkladı.

Asker modlu telefon üretilebilir

Teknoloji devlerinin akıllı telefonlara yönelmesinden dolayı asker telefonu bulmak oldukça zorlaşacak. Ancak yerli cep telefonu üreticileri, asker telefonu konusunda çalışmalara başladı. Ürettiği akıllı telefonlarla dikkat çeken General Mobile Genel Müdürü Muzaffer Gölcü, geliştirilecek bir yazılımla akıllı telefonları asker telefonlarına dönüştürülebilmenin mümkün olduğunu söyledi.Gölcü, “Üretim aşamasında kamera gibi istenmeyen donanımlar çıkarılabilir. Ancak bu yeni bir pazar. Talebe bakmak lazım. Pazarlama ve Ar-Ge’deki ekibiyle görüştükten sonra asker telefonu üretmeyi düşünebilir” dedi.