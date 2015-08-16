Güvenlik güçlerine üç ilde saldırı, Şemdinli'de bir polis hayatını kaybetti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ise ilçe girişinde iş makinesiyle yolu kapatmak isteyen PKK’lılarla güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çatışmada 1 polis şehit oldu. Iğdır’da bir grup PKK’lı, Ağrı Dağı eteklerinde bulunan jandarma karakoluna roketatarla saldırı düzenlendi, olayda 2 asker yaralandı. Hatay'ın Belen İlçe Jandarma Komutanlığı'na ve askeri lojmanlara ateş açıldı, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Ağrı Dağı eteğinde bulunan Korhan Jandarma Karakol Komutanlığına, bir grup PKK'lı tarafından uzun namlulu silahlar ve roketatarlarla saldırı düzenlendi. Askerin karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralanırken, bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.

Hatay'da jandarmaya saldırı

Hatay'ın Belen ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'na ve askeri lojmanlara PKK'lılar tarafından ateş açıldı. Açılan ateşe askerlerin karşılık vermesi üzerine kısa süreli çatışma yaşandı. PKK'lılar, plakası belirlenemeyen araçla olay yerinden uzaklaştılar. Polis ve jandarma, grubun yakalanması için çalışma başlattı. Çatışmada, ölen ve yaralanan olmadı.

Hakkari'de roketatarlı saldırı

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde ilçe girişinde iş makinesiyle yolu kapatmak isteyen PKK’lılarla özel harekat polisleri arasında çatışma çıktı. Çatışmalar saatlerce sürerken bölgeye 2 ambulans sevk edildi. Yaralanan güvenlik güçlerine müdahaleye giden ambulanslar da çatışmanın ortasında kaldı. Ambulansa bindirilen yaralılar, Şemdinli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çatışmada 1 polis şehit oldu.

'Görevinin son günüydü'

Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’ne Ankara’dan görevli olarak giden Polis Özel Harekat Başkomiseri Ahmet Çamur, PKK'lılarla girdiği çatışmada hayatını kaybetti. Şehidin hakim eşi Gökçen Çamur, haberi tatil için geldiği Samsun’un Atakum İlçesi’ndeki baba evinde aldı. Ölüm haberiyle yıkılan 3 çocuk annesi Gökçen Çamur, Ankara’dan gelen emniyet genel müdürlüğü’ne ait özel jetle Van’a gitti. Elanur (11), Begüm (7) ve Tuğçe (3) isminde 3 kız çocuğu babası olan Ahmet Çamur’un, Ramazan ayının 2’nci haftasında Ankara’dan görevli olarak Şemdinli’ye gittiği ve görevinin son gününde şehit olduğu belirtildi.