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Dağlıca'da çatışma, 3 asker hayatını kaybetti

Hakkari Yüksekova'da Dağlıca bölgesinde askerlerle PKK'lılar arasında çatışma çıktı

14 Ağustos 2015 23:55

Dağlıca'da askerler ile PKK mensupları arasında çıkan çatışmada 3 asker şehit oldu.

Çatışmada, 6 asker yaralandı.

Yüksekova ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Dağlıca bölgesinde arazi arama tarama faaliyetinde bulunan güvenlik güçlerine, terör örgütü PKK mensuplarınca ateş açıldı. Çıkan çatışmada, ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 6 asker yaralandı.

Yaralı askerler, helikopterlerle hastaneye kaldırılırken, çatışmanın halen devam ettiği bölgeye çok sayıda takviye kuvvet gönderildi.

Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

 

Genelkurmay'dan açıklama

 

14 Ağustos 2015 tarihinde saat 16.40'ta Hakkâri ili Yüksekova Dağlıca Bölgesinde operasyon halindeki birliklerimize Bölücü Terör Örgütü mensubu bir grup terörist tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunulmuştur. Birliklerimiz derhal saldırıya karşılık vermiş, ancak saldırıda Kahraman üç personelimiz şehit olmuştur. Biri ağır olmak üzere altı Kahraman personelimiz yaralanmış, yaralı personelimiz derhal helikopter ile hastaneye tahliye edilmişlerdir.

Bölgeye Türk Hava Kuvvetleri uçakları sevk edilmiş olup hava harekâtına devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu menfur ve alçakça gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybeden Kahraman şehitlerimize Allah’tan rahmet, değerli ailelerine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve Yüce Türk Milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan Kahraman personelimize de acil şifalar temenni ediyoruz.

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