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Asker ve polis ilk kez ortak tatbikat yaptı

Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi faaliyetleri gerçekleştirildi

08 Şubat 2016 14:51

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Manisa, Çanakkale, Bingöl, Van’da ve KKTC’de güvenlik güçleri tarafından Arazi Tatbikatı, Tatbikat Anlayışı ile Eğitimi, Tanksavar atışları (TOW, MILAN, ERYX), Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi faaliyetleri gerçekleştirdi. Van Erciş’te düzenlenen, asker ve polisin birlikte gerçekleştirdiği tatbikatta ilk kez ortak görüntü verilmesi dikkat çekti.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; Manisa 1’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı1995-4 tertip erbaş ve erleri tarafından, 19-21 Ocak 2016 tarihleri arasında arazi tatbikatı icra edildi. KKTC’deki 14’üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı tarafından, 25-28 Ocak 2016 tarihleri arasında Tatbikat Anlayışı ile Eğitim icra edildi.


Çanakkale Gelibolu’daki 2’nci Kolordu Komutanlığı birlikleri tarafından, 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında tanksavar atışları (TOW, MILAN, ERYX) icra edildi. Bingöl’deki 49’uncu Komando Tugay Komutanlığı birlikleri tarafından, 25-29 Ocak 2016 tarihleri arasında, Meskn Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi icra edildi.


Van Erciş’te Jandarma Özel Harekt ile Polis Özel Harekt Timleri tarafından, 01 Şubat 2016 tarihinde 10’uncu Komando Tugayı 3’üncü Tabur Komutanlığında müşterek olarak Meskun Mahallerde Teröristle Mücadele Eğitimi icra edildi.

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