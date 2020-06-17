T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Asker uğurlama töreni sonrası 14 ev karantinaya alındı

17 Haziran 2020 15:02

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde asker uğurlamasına gelen bir kişinin Koronavirüs testinin pozitif çıkması sonucu 14 ev tedbir amacıyla karantinaya alındı.

İzmir'den Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesine bir yakınının asker uğurlaması için gelen kişiye yapılan testler sonucunda Koronavirüs teşhisi konuldu. Durum üzerine çalışma başlatan sağlık ekipleri,  hastanın temasta bulunabileceği kişileri belirledi.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu da Zafer mahallesi, Şehit Alpaslan Yazıcı caddesi üzerinde bulunan 14 evde ikinci bir değerlendirmeye kadar tedbir amacıyla karantina uygulamasını kararlaştırdı.

Ekipler, karar üzerine sokakta önlem alarak güvenlik şeridi çekti. Karantina altındaki vatandaşların kontrolleri süreç boyunca sağlık personeli tarafından sağlanacak.

ETİKETLER

KırıkkaleaskeruğurlamatörenevkarantinaKoronavirüsİzmir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24