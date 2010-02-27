Asker uğurlama faciası

T24 - İzmir´in Bornova İlçesi´nde, asker uğurlamak için otogara gelen topluluğun arasına şehirlerarası yolcu otobüsü kontrolsüz bir şekilde girdi. Kazada, iki kişinin otobüsün arka tekerlekleri arasında kalan ayakları ezilirken, bir kişinin de ayağı bilekten koptu.





Süleyman Özçelik (48) yönetimindeki şehirlerarası yolcu otobüsü, Kütahya´ya gidecek yolcuları aldıktan sonra, asker uğurlaması yapan grubun arasından iddiaya göre kontrolsüz bir şekilde geçti. Kazada iki kişinin ayakları otobüsün arka tekerlekleri arasında kalarak ezilirken, bir kişinin de ayağı bilekten koptu. Olay yerinin savaş alanına döndüğü kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Otobüs şoförü de olay yerinden koşarak kayıplara karıştı. Sağlık ekipleri yaralanan Bekir Kızıl (35), Ümit Yavaş (35) ve Gönül Çoban´ı (63) ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi´ne kaldırdı. Kızıl, hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Kahramanlar Semti´ndeki El Mikrocerrahi, Ortopedi, Travmatoloji Hastanesi´ne sevkedildi.





Torununu askere uğurlayacaktı



Vatani görevini yapmak üzere Kütahya´ya gidecek olan torunu 20 yaşındaki Serdar Uruç´u askere uğurlamak için perona geldiği öğrenilen evhanımı Gönül Çoban´ın sol ayağı bilekten koptu. Kazada otobüsün tekeri tarafından sağ ayakları ezilen diğer iki yaralı evli ve iki çocuk babası 35 yaşındaki Ümit Yavaş ile evli ve bir çocuk babası 35 yaşındaki Bekir Kızıl´ın akrabaları 20 yaşındaki Zafer Öğüt´ü askere uğurlamak için otogara geldikleri öğrenildi. Üç yaralının da hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilirken, ayağı bilekten kopan Çoban´ın yapılacak ameliyatla ayağının yerine tekrardan dikileceği bildirildi. Olay yerinden kaçan otobüs şoförü Özçelik, polise teslim oldu. Gözaltına alınıp 100´üncü Yıl Polis Merkezi´ne götürülen Özçelik´in, olay yerinden kazada yaralananların yakınlarının gösterdiği tepkiden korktuğu için kaçtığını söylediği öğrenildi. Yapılan alkol kontrolünde Özçelik´in alkolsüz olduğunun belirlendiği, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.





Oğlunu uğurlarken annesinin ayağı koptu



Oğlunu askere uğurlarken meydana gelen trafik kazasında annesi Gönül Çoban´ın ayağının kopması üzerine sinir krizi geçiren evhanımı Güney Uruç, kazayı anlattı. Uruç, ``Kaza garajda meydana geldi. Oğlumu askere uğurluyorduk. Otobüs birden annemin ayaklarının üzerinden geçti. Otobüs hızlıydı, bu kadar insan varken dikkat edilmez mi? Üç kişi o otobüs yüzünden yaralandı'' derken, Yeğeni Zafer Öğüt´ü Kütahya´ya götüren Bağ- Kur emeklisi 50 yaşındaki Mehmet Öğüt, kuzeni Kızıl ile eniştesi Yavaş´ın yaralandığı kazayla ilgili, ``Kardeşimin çocuğunu askere uğurlamak için gelmiştik. Tam istiklal Marşı´nın okunduğu anda gençler otobüsün önünde durdu. Ben ve asker yeğenim aracın içindeydik. Birden insanlar otobüsün camına vurmaya başladı. Otobüsten ben de indim. İki yakınımın yaralandığını gördüm. Şoförün hatası var, o kadar insanın arasına böyle girilmez ki. Şoför kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Biz hastaneyle uğraşırken şirket başka bir araçla yolcuları Kütahya´ya yolladı'' dedi.





