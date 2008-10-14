Asker sanıklara ordudan ihraç yolu

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, telefon dinlemesine takılan bir uzman çavuşun, hakkında açılan ceza davası sonuçlanmadan meslekten ihracını onayladı. Kararın, Ergenekon kapsamında gözaltına alınan muvazzaf subaylar için emsal olabileceği belirtildi



Milliyet gazetesinde yayımlanan habere göre, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), “suç örgütüne yardım” ettiği iddiasıyla telefonları dinlenen uzman çavuşun, hakkında açılan ceza davası henüz sonuçlanmadan meslekten ihracına karar veren Jandarma Genel Komutanlığı’nın kararını yerinde buldu. Karar, Ergenekon davasında ismi geçen muvazzaf subayları da yakından ilgilendiriyor.

AYİM, emsal niteliğindeki kararı, Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli uzman çavuşun, meslekten ihraç edilmesinin ardından açtığı davada verdi.

Dinleme kayıtları incelendi

AYİM 1. Daire’nin kararında, söz konusu uzman çavuşun 2006’da “kamuoyu tarafından ‘iyi olarak bilinmeyen’ şahıslarla görüşmesi ve irtibatını uyarılara rağmen sürdürmesi” nedeniyle 7 gün oda hapsiyle cezalandırıldığına dikkat çekildi.

Bu sürecin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir suç örgütüne yönelik olarak yürüttüğü operasyonda dinlemeye takılan uzman çavuş aleyhinde suç örgütüne bilerek yardım suçundan dava açıldığı kaydedildi.

Kararda, İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde süren bu davanın dosyasından telefon dinleme kayıtlarının alınarak incelendiği ifade edildi. Kararda, “Dinleme kayıtlarının uzman çavuşun suç örgütü elemanları ile içerisinde bulunduğu ilişkilerin mahiyeti ve şeklinin artık TSK’da görev yapmasını engelleyici vahamet derecesine ulaştığı anlaşılmıştır” denildi.

‘Islah olmadı’

Kararda, ayr›ca davacının disiplin bozucu hareketlerde bulunduğu, ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmadığı, tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzenleyemediği vurgulandı. Bu nedenle ordudan ihraç edilmesinde hukuka aykırılık bulunmadığı kaydedildi. Bursa İl Jandarma Komutanlığı’nın, “TSK bünyesinde kalması uygun değildir” kararının yerinde olduğu belirtildi.



Hüküm çıkmadan ihraç

Karar, özellikle bir ceza davasında yargılanan uzman çavuşun, söz konusu dava henüz sonuçlanıp suçlu bulunmadan ordudan ihraç edilmesi nedeniyle önem taşıyor. Ceza davası kesin karara bağlanmadan, ceza davasına konu delillerin disiplin soruşturması kapsamında incelenebileceğini gösteren AYİM’in söz konusu kararı, bu doğrultuda meslekten ihraca kadar varan disiplin cezalarının verilebileceğini ortaya koyuyor.

AYİM’in kararıyla meslekten ihracı kesinleşen uzman çavuş, karar kesin nitelikte olduğundan, yargılandığı ceza davasından beraat etse de orduya dönemeyecek. Bu durumda uzman çavuşun önünde sadece Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvurarak tazminat isteme yolu kalıyor.



Ergenekon için emsal

Yargı çevreleri, kararın, Ergenekon operasyonu kapsamında tutuklanan muvazzaf subaylar için de emsal olabileceğine dikkati çekti. Karara göre, bu subayların da henüz yargılanmadan disiplin soruşturması kapsamında ordudan atılabileceği kaydedildi. Ergenekon operasyonu kapsamında, 5 teğmen ve 1 askeri okul öğrencisi gözaltına alınmıştı. 2 teğmen ve askeri öğrenci halen tutuklu bulunuyor.

