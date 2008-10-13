Asker sanıklara kötü haber

Askeri Yüksek İdare Mahkemesi (AYİM), aralarında terör örgütü Ergenekon davasında tutuklu muvazzaf subayların da bulunduğu pek çok sanığı ilgilendirecek emsal bir karara imza attı. AYİM, bir suç örgütüne yardım ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan bir uzman çavuşun meslekten ihraç edilmesi üzerine açtığı davayı reddetti.



Bursa İl Jandarma Komutanlığında uzman çavuş olarak görev yapan davacı, sicil üstlerince “Türk Silahlı Kuvvetleri’nde kalması uygun değildir” sicili tanzim edilmesinin ardından meslekten ihraç edildi.



Meslekten ihraç edilen uzman çavuş, ayırma işleminin iptali istemiyle AYİM e dava açtı. AYİM 1. Dairesi, ayırma işleminin hukuka aykırı olmadığını belirterek şu kararı verdi:



“Davacının, 03.03.2006 tarihinde kamuoyu tarafından iyi bilinmeyen şahıslarla görüşmesi ve irtibatını devam ettirmesi suçundan İl Jandarma Komutanlığınca 7 gün oda hapsi cezası ile cezalandırıldığı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi ile suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etmek suçunu işlediğinden bahisle TCK nun 220/7 delaletiyle 220/2-3. maddesi gereğince cezalandırılması talebiyle hakkında kamu davası açıldığı ve yargılamasının İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ettiği görülmektedir. Davacının, bulunduğu rütbesinde disiplin ve mahkeme safahatına göre sicil üstlerince cezalandırıldığı, Dairemizin ara kararı ile getirtilen ve iddianameye esas olan telefon dinleme tutanaklarından davacının suç örgütü elemanları ile içerisinde bulunduğu ilişkilerin mahiyeti ve şeklinin artık TSK'da görev yapmasını engelleyici vehamet derecesine ulaştığı, bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde, davacının disiplin bozucu hareketlerde bulunduğu, ikaz ve cezalara rağmen ıslah olmadığı, tavır ve hareketlerini ikazlara rağmen düzenleyemediği görülmekle tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.”



-ERGENEKON SANIKLARINA DA KÖTÜ HABER-



Yargı çevreleri, AYİM’in verdiği bu kararın ardından, hakkında kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunmayan askeri personelin meslekten ihraç edilmesine onay verilmesi anlamına geleceğini belirterek, “Ergenekon soruşturması çerçevesinde gözaltına alınan muvazzaf subayların da, dava sonuçlanmadan meslekten ihraç edilmesine neden olabilecek” yorumunu yaptılar.

